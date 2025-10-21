'मैंने ही सिखाया, मेरी कॉपी कर रहे राहुल गांधी', जलेबी-लड्डू बनाने वाले वीडियो पर तेज प्रताप का तंज

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जलेबी और लड्डू बनाने के वीडियो पर तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल उनकी कॉपी कर रहे हैं और उन्हें जलेबी बनाना उन्होंने ही सिखाया था. महुआ दौरे के दौरान तेज प्रताप ने महागठबंधन से दूरी की बात भी कही और कहा कि जनता तय करेगी किसे जीतना है.

दिवाली के मौके पर राहुल गांधी दिल्ली की मशहूर घंटेवाला मिठाई की दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने खुद 'इमरती' और 'बेसन लड्डू' बनाने की कोशिश की. कांग्रेस सांसद ने वहां मौजूद स्टाफ से बातचीत की और त्योहार की शुभकामनाएं दीं.

बाद में राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "सदियों पुरानी इस प्रसिद्ध दुकान की मिठास आज भी वैसी ही है - शुद्ध, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली. असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में है.”

घंटेवाला दुकान के मालिक सुषांत जैन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे राहुल गांधी की शादी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी शादी का मिठाई ऑर्डर मिल सके.

तेज प्रताप बोले, "राहुल गांधी मेरी नकल कर रहे हैं"

इस वीडियो पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "राहुल गांधी मेरी कॉपी कर रहे हैं. मैंने ही उन्हें जलेबी बनाना सिखाया था, इसलिए वो अब बना रहे हैं." महुआ दौरे के दौरान तेज प्रताप ने राहुल पर व्यंग्य करते हुए कहा कि "वो मेरी तरह जलेबी छान रहे हैं, अब जनता तय करेगी किसे जीतना है. जीत का आगाज होगा तो दिवाली मानेगी."

महागठबंधन से दूरी और 'फ्रेंडली फाइट' पर बयान

तेज प्रताप ने पहले कहा कि वे महागठबंधन के नेता नहीं हैं और न ही उसका हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि "जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसे समर्थन देंगे." महागठबंधन की 12 सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि सीट शेयरिंग पर सवाल महागठबंधन से ही पूछा जाए. (इनपुट- शुभम निराला)

