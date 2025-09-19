scorecardresearch
 

इधर राहुल ने दिया Gen-Z वाला बयान, उधर बीजेपी नेता बोले- इनका और अखिलेश का घर ही जलाएंगे लोग

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जेन-ज़ी से संविधान बचाने और कथित वोट चोरी रोकने की अपील की, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वंशवाद पर हमला बोला. राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद बढ़ा. पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी राहुल-अखिलेश पर तीखा बयान दिया.

राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार (Photo: PTI)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत की जेन-ज़ी (जनरेशन Z) से संविधान की रक्षा और कथित 'वोट चोरी' को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाने की बात कहने पर बीजेपी के निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है.

यह वाद-विवाद तब शुरू हुआ, जब राहुल गांधी ने मतदाता धोखाधड़ी से जुड़ा अपना दूसरा प्रजेंटेशन देश के सामने रखा और उन पर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगे. चुनाव आयोग ने भी उनके द्वारा प्रजेंट किए गए फैक्ट को गलत कहा. 

राहुल गांधी ने देश के छात्रों और 2000 के दशक की शुरुआत में पैदा हुए जेन-ज़ी से लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की और कथित "वोट चोरी" के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया.

वोट चोरी विवाद के बीच राहुल गांधी...

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन-ज़ी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोटों की चोरी रोकेंगे. मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा."

यह पोस्ट कांग्रेस सांसद द्वारा गुरुवार को एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ घंटों बाद नजर आया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल से कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवैध रूप से वोटर्स के नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाया था.

राहुल गांधी का पोस्ट चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पोस्ट का वक्त अहम है. हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के ख़िलाफ़ जेन-ज़ी द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी ने मेरा फोन नंबर दिखाया, अब दिक्कत...', प्रयागराज के शख्स का दावा

'राहुल और अखिलेश के घरों में आग...'

कन्नौज से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गुरुवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी क्रांतियां भड़क उठती हैं, तो लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के घरों में आग लगा देंगे.

मीडिया से बात करते हुए पाठक ने कहा, "नेपाल में लोग भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे. अगर यहां भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो राष्ट्रवादी लोग देशद्रोहियों को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटेंगे."

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पाठक ने कहा कि सपा प्रमुख अपने शासनकाल में बने एक एक्सप्रेसवे का बखान करते रहते हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बीजेपी की सरकारों ने ऐसे कई एक्सप्रेसवे बनवाए हैं. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और सांसद चुने जाने के बावजूद, अखिलेश के नाम कन्नौज के लिए कोई खास काम नहीं है. अगर उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, तो उसका नाम बताएं."

यह भी पढ़ें: 'देश के युवा, स्टूडेंट और Gen-Z करेंगे लोकतंत्र की रक्षा', राहुल गांधी बोले- मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं

'गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं...'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताशा में हैं. मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे, कभी Gen Z की बात करेंगे. राहुल गांधी भारत में अर्बन नक्सल के रूप में रिएक्ट करते हैं. भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार करेगा. राहुल गांधी भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं. कभी मुसलमान को भड़काते हैं, कभी ऊल-जुलूल बातें करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात करते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था."

 
