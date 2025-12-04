scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूसी राष्ट्रपति को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी, जानें- प्रोटोकॉल तोड़ किस-किस 'दोस्त' की अगवानी की

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अपना पहला भारत दौरा किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं, जिनमें S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद भी शामिल है.

Advertisement
X
तस्वीर साल 2015 की है. तबके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा परिवार सहित भारत आए थे तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव किया था.
तस्वीर साल 2015 की है. तबके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा परिवार सहित भारत आए थे तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव किया था.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और खास बात है कि, पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे.रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है. उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे. कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद शामिल है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था.

खैर, इन सबसे अलग चर्चा हो रही पीएम मोदी द्वारा प्रोटोकॉल तोड़कर रूसीा राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने की. असल में यह पहली बार नहीं है, जब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद विदेशी मेहमानों और राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया है, बल्कि वह गर्मजोशी से भरा यह सकारात्मक रवैया पहले भी अपनाते रहे हैं. थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं.

PM modi Putin
तस्वीर साल 2018 की है. पीएम मोदी रूस दौरे से लौट रहे थे तब राष्ट्रपति पुतिन उन्हें विदा देने एयरपोर्ट पहुंचे थे

इससे पहले यहां ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि जब साल 2018 में पीएम मोदी रूस दौरे पर पहुंचे थे, तब लौटते वक्त रूसी राष्ट्रपति उन्हें विदाई देने के लिए खुद भी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Putin aircraft Russia meaning
जिस प्लेन से भारत आए पुतिन... जानिए उस पर लिखे 'Россия' का मतलब क्या है  
पुतिन भारत के साथ क्या समझौते करने वाले हैं? साहिल जोशी के साथ देखें दंगल 
Narendra Modi, Vladimir Putin,
यूरोपीय देशों को रूसी तेल बेचने पर पुतिन ने दी प्रतिक्रिया! कहा- 'सस्ता तेल बेचने से भारत...' 
Vladimir Putin
India में Putin के लिए खाने में क्या है Special Menu? 
India and Russia defense ministers meet at war memorial
दिल्ली में रूस के रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर; Video 

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव करने पहुंचे थे पीएम मोदी

Advertisement

जैसे कि बात करें साल 2015 की. 25 जनवरी 2015 को जब तबके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत पहुंचे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की थी. इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया और फिर गर्मजोशी के साथ उन्हें गले से लगा लिया था. हाथ मिलाने और गले मिलने के बाद दोनों नेताओं ने कुछ बातचीत की और फिर ठहाके लगने लगे थे.

17 फरवरी 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया. उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के तौर पर देखी गई.

9 जनवरी 2024

यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान के गुजरात आगमन पर पीएम मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वयं पहुंचकर उनका स्वागत किया.

24 फरवरी 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत आगमन पर पीएम मोदी अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वयं मौजूद रहे. यह यात्रा ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से याद रखी जाती है.

25 जनवरी 2015

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया. इस दौरान दिया गया गर्मजोशी भरा ‘बियर हग’ उस समय कूटनीति की सुर्खियों में रहा.

Advertisement

7 अप्रैल 2017

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आगमन पर पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर स्वयं उनका स्वागत करने पहुंचे. शेख हसीना की यह यात्रा भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी गई.

13 सितंबर 2017

जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अहमदाबाद आगमन पर पीएम मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं ने इस दौरान बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी.

24 जनवरी 2017

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान का दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. यह यात्रा भारत-यूएई के रणनीतिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मानी गई.

10 फरवरी 2016

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के स्वागत के लिए पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे. यह उस दौर की एक प्रमुख कूटनीतिक घटना थी, जब भारत और यूएई संबंध लगातार मजबूत हो रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement