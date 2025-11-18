पुणे एयरपोर्ट पर हंगामा, इंडिगो की फ्लाइट 3 घंटे लेट होने पर भड़के यात्री- VIDEO

पुणे एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब इंडिगो की पुणे-दिल्ली फ्लाइट (6E 6763) करीब तीन घंटे की देरी से उड़ान भरी, जिससे यात्री भड़क उठे और एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया. ये फ्लाइट सुबह 5:05 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने थी, लेकिन तीन घंटे से ज्यादा देरी से 8:17 बजे रवाना हुई.

फ्लाइट में देरी से परेशान यात्रियों ने बोर्डिंग गेट पर ही इंडिगो स्टाफ पर भड़क गए. कई यात्री चिल्लाते और शिकायत करते भी दिखे. इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रियों को स्टाफ से ऊंची आवाज में बहस करते सुना जा सकता है.

यात्रियों का कहना था कि फ्लाइट की देरी के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई. कई लोगों की दिल्ली से आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी छूट गईं.

इस पूरे घटना क्रम पर इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक देरी की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है.

पुणे-दिल्ली रूट पर इंडिगो की ये सुबह की पहली फ्लाइट होती है और ज्यादातर बिजनेस और जरूरी यात्रा करने वाले यात्री इसी पर निर्भर रहते हैं. तीन घंटे की देरी से कई लोगों के महत्वपूर्ण मीटिंग और अपॉइंटमेंट प्रभावित हुए हैं, जिससे लोग नाराज थे.

