मोबाइल चार्ज करते वक्त प्रेग्नेंट महिला को लगा करंट, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में दुखद घटना हो गई. यहां मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगने से एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई. यह हादसा बांकुरा के कोतुलपुर इलाके में हुआ. महिला अपने मायके में रह रही थी. जैसे ही उसने मोबाइल चार्जिंग के लिए प्लग लगाया, उसे जोरदार करंट लग गया. इसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

फोन चार्ज करते समय महिला को लगा करंट. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक दर्दनाक हो गया. यहां एक प्रेग्नेंट महिला की करंट लगने से मौत हो गई. महिला अपने पिता के घर पर रह रही थी. उसने मोबाइल चार्ज के लिए प्लग लगाया तो जोरदार करंट लग गया और उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजनों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद परिवार के साथ पूरे गांव में मातम पसर गया.

जानकारी के अनुसार, घटना कोटुलपुर थाना क्षेत्र के बालिथा गांव की है. यहां एक प्रेग्नेंट महिला घर में मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी, तभी उसे जोरदार करंट लग गया और उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान बृष्टि रॉय के रूप में हुई है, जो यहां अपने मायके में रह रही थी. बृष्टि रॉय की ससुराल कोटुलपुर ब्लॉक के ही झेरो कंकाबती गांव में है.

प्रेग्नेंसी के चलते वह इन दिनों अपने मायके में यानी बालिथा गांव में रह रही थी. रविवार की दोपहर जब वह अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग लगा रही थी, तभी उसे अचानक करंट लग गया. करंट लगते ही वह ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई. घरवालों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने फौरन बिजली कनेक्शन काट दिया और महिला को करंट से अलग किया. इसके बाद परिजन बृष्टि को तत्काल गोगरा ग्रामीण अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है. प्रेग्नेंट महिला की इस तरह मौत से पूरा इलाका सदमे में है. बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय घर में और भी सदस्य मौजूद थे, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं सका. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद मोबाइल चार्जिंग के दौरान खतरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

TOPICS:

