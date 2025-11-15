'जातिवाद और संप्रदायिक जहर को MY ने नकारा...', सूरत में बिहार के मजदूरों से मिलकर बोले PM मोदी

सूरत एयरपोर्ट पर संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 'ऐतिहासिक जीत' का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए राजनीति की नई दिशा तय कर दी है. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इतनी बड़ी जीत हुई हो और वह सूरत से गुजर रहे हों, तो सूरत में रहने वाले बिहारियों से मिले बिना उनकी यात्रा अधूरी रहती है. उन्होंने मंच से कहा, "सूरत में रहने वाले मेरे बिहारी भाई-बहनों का हक है कि मैं उनसे मिलूं."

पीएम मोदी ने याद दिलाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका मंत्र हमेशा था, "भारत का विकास, गुजरात के विकास से." उन्होंने कहा कि उनकी मूल सोच हमेशा "राष्ट्र प्रथम" रही है. उन्होंने कहा कि भारत का हर कोना और हर राज्य पूजनीय है, इसलिए बिहार के गौरव को स्वीकार करना बहुत सहज बात है.

स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज का योगदान भुलाया नहीं जा सकता- PM मोदी

प्रधानमंत्री ने बताया कि जब बिहार के 100 साल पूरे हुए थे, तब गुजरात में बिहार की शान के साथ वह समारोह मनाया गया था और बिहार की विकास यात्रा में योगदान देने वाले 100 लोगों का सूरत में सम्मान किया गया था.

एनडीए और महागठबंधन में जीत का अंतर 10%

बिहार के चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत बिहार के लोगों की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार के बीच लगभग 10% का अंतर है, जो जनता के स्पष्ट जनादेश को दिखाता है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की प्रतिभा हर जगह नजर आती है और इस चुनाव में यह साफ दिखा कि महिलाएं और युवा यानी 'MY" ने भाजपा और एनडीए को नई ताकत दी है.

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने जातिवाद और संप्रदायिक जहर को पूरी तरह नकार दिया है और समाज के हर वर्ग ने एनडीए का साथ दिया. दलित प्रभाव वाली सीटों में एनडीए ने 34 सीटें जीतीं.

'गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है...', नतीजों के बाद PM मोदी का CM ममता को संदेश

कांग्रेस पर पीएम मोदी ने फिर किया करारा हमला

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि "मुस्लिम माओवादी कांग्रेस (MMC) को देश स्वीकार नहीं करेगा." उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस खुद अपने भविष्य को लेकर डरी हुई है. पीएम मोदी ने कहा कि संसद में कांग्रेस के युवा सांसद खुद बताते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उनका राजनीतिक करियर खत्म होता दिख रहा है.

