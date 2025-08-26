मेक इन इंडिया में 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की शुरुआत है... मारुति सुजुकी EV यूनिट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मारुति सुजुकी की EV यूनिट का उद्घाटन किया और इसे भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि अब भारत मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की ओर कदम बढ़ा रहा है. पीएम मोदी ने यह भी बताया कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं और ये कि भारत सेमी कंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसे और आगे बढ़ाना है. उन्होंने अगले सप्ताह अपनी जापान यात्रा का भी ऐलान किया.

पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि गणेश उत्सव के उल्लास में आज भारत-जापान दोस्ती को नया आयाम मिला है. उन्होंने मारुति के सफर को "टीन एज" से जोड़ा और कहा कि जिस तरह युवाओं के टीन एज में सपनों की उड़ान होती है, वैसे ही अब मारुति सुजुकी EV स्पेस में नए पंख फैलाने जा रही है. गुजरात में कंपनी का यह नया चरण उत्साह और उमंग से भरा हुआ है.

पीएम मोदी ने याद दिलाया कि वर्ष 2012 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित की गई थी. उनका विजन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मज़बूत करना था, जो आज साकार होता दिख रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति है और प्रतिभा (टैलेंट) का बड़ा पुल है, जो हर देश के लिए "विन-विन" स्थिति बनाता है.

'गाड़ियां पहले से ही जापान में हो रही निर्यात'

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सुजुकी द्वारा निर्मित गाड़ियां पहले से ही जापान में निर्यात हो रही हैं और अब EV एक्सपोर्ट की भी शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी लगातार चार वर्षों से भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर रही है और अब दर्जनों नई EV कारें विदेशों में चलेंगी, जिन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया.

'मारुति सुजुकी मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर'

पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी को मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए कहा कि कंपनी ने न सिर्फ घरेलू स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की पहचान को मज़बूती दी है. उन्होंने इस अवसर को भारत-जापान दोस्ती और साझा प्रगति का प्रतीक बताया.

'हम यहीं रुकने वाले नहीं...', बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, सेमी कंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं जिसे और आगे बढ़ाना है. ऑटो इंडस्ट्री के लिए उनकी दिक्कतों से सजग है. इसके लिए देश में अलग-अलग जगह पर क्रिटिकल मिनरल के लिए खोजी अभियान चलाया जाएगा. अगले सप्ताह मैं जापान जा रहा हूं. हमारा संस्कृतिक रिश्ता है. मारुति से शुरू हुई जर्नी अब बुलेट ट्रेन तक पहुंची है. गुजरात-जापान के रिश्तों की शुरुआत 20 साल पहले यहीं से शुरुआत हुई थी."

