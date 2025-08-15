'1983 से ही है चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल', PM मोदी के दावे पर कांग्रेस का जवाब

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल क़िले से स्पीच के दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स का जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा था, "जब हम टेक्नोलॉजी के तमाम पहलुओं की बात करते हैं, तो मैं आपका ध्यान सेमीकंडक्टर के उदाहरण की ओर आकर्षित करता हूं. मैं लाल किले पर किसी सरकार की आलोचना करने नहीं आया हूं. मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन देश के युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए."

उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर पर फाइल का काम हमारे देश में 50-60 साल पहले शुरू हुआ था. सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार 50-60 साल पहले सामने आया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर का विचार 50-60 साल पहले ही गर्भ में ही मार दिया गया. हमने 50-60 साल गंवा दिए."

'कितने बड़े झूठे हैं...'

नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को झूठा करार देते हुए कहा, "मिस्टर मोदी कितने बड़े झूठे हैं, इसका एक और उदाहरण मिला. चंडीगढ़ में स्थापित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने 1983 में ऑपरेशन शुरू किया था."

One more example of what a pathological liar Mr. Modi is. Semiconductors Complex Ltd established in Chandigarh started operations in 1983. https://t.co/TQ0lTlAjZb — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 15, 2025

'दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की ताकत...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में देश के युवाओं से मुखातिब होते हुए कहा, "आज हम उस बोझ से मुक्त होकर मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा रहे हैं. 6 अलग-अलग सेमीकंडक्टर की यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं और 4 नए यूनिट्स को हमने पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि देशवासियों, खासकर मेरे नौजवानों और विश्वभर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा कि इसी वर्ष के अंत तक मेड इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी , मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी.

