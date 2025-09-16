अपने जन्मदिन पर MP में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, धार में 2150 एकड़ के PM मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास, जानें क्या है पूरा प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानि 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे. अपने जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. यहां वह धार जिले के भैंसोला गांव जाएंगे. वहां वे महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित अभियान की शुरुआत करेंगे और टेक्सटाइल उद्योग के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे.

देशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अब तक सबसे बड़ा महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. प्रधानमंत्री 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे. देशभर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे.

इन स्वास्थ्य शिविरों में महिला स्वास्थ्य, पोषण, ब्लड डोनेशन, योग, टीबी, कैंसर, त्वचा रोग जैसी बीमारियों की जांच और इलाज की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास

प्रधानमंत्री धार जिले में 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क 2150 एकड़ में फैला होगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. बताया जा रहा है कि यहां 21 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिससे क़रीब तीन लाख रोज़गार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस पार्क से किसानों और युवाओं को फायदा मिलेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 75 वां बर्थ डे-75 ड्रोन....दिल्ली के आसमान में उड़ेंगे PM मोदी की तस्वीरों वाले ड्रोन, महिला कॉन्स्टेबल्स संभालेंगी कमान

विशेष पहल

प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धनराशि ट्रांसफर करेंगे. 'सुमन सखी चैटबॉट' को भी लॉन्च किया जाएगा. इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर प्रेगनेंट महिलाओं को बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लिया जा सकेगा.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत एक सहायता ग्रुप की महिला को पौधा भेंट करेंगे. प्रदेश भर में 10 हज़ार से ज्यादा महिलाएं 'मां की बगिया' विकसित करेंगी.

2023 और 2024 में प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर क्या-क्या किया?

साल 2024 में दिल्ली में अखिल भारतीय महिला स्वास्थ्य अभियान, सेवा दिवस, पर्यावरण गतिविधियों में शामिल रहे.

साल 2023 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में स्कूली बच्चों के साथ समय बिताया, सेवा सप्ताह और नमामी गंगे से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए.

इनपुट: मरिया शकील

---- समाप्त ----