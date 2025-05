'यही समय है, सही समय है... लहरें और आनी बाकी हैं', WAVES समिट में PM मोदी की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आज से चार दिवसीय विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) का उद्घाटन किया. WAVES अपनी तरह का पहला आयोजन है, जिसका मकसद भारत को मनोरंजन और रचनात्मक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज 1 मई है.आज से 112 साल पहले 3 मई, 1913 को भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी, इसके निर्माता दादासाहेब फाल्के जी थे और कल ही उनकी जन्मजयंती थी.बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने-कोने में ले जाने में सफलता पाई है.... बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया को कोने-कोने में ले जाने में सफलता हासिल की है. गुरुदत्त की सिनेमैटिक पोएट्री हो या रित्विक घटक का सोशल रिफलेक्शन, एआर रहमान की धूम हो या फिर राजमौली की महागाथा. हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिल में उतरी है.'

पीएम ने बताया क्या है वेव्स

पीएम मोदी ने कहा, 'आज यहां मुंबई में 100 से अधिक देशों के artist, investors और policy makers एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं. एक तरह से आज यहां ग्लोबल और global creativity के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है. World Audio Visual And Entertainment Summit यानि WAVES... ये सिर्फ एक acronym नहीं है, ये वाकई एक Wave है -Culture की, Creativity की, Universal Connect की.'

उन्होंने आगे कहा, 'WAVES एक ऐसा global platform है, जो आप जैसे हर artist, हर creator का है. जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए idea के साथ creative world के साथ जुड़ेगा. क्रिएटिविटी का अथाह संसार है वेव्स. यहां हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव दुनिया से जुड़ेगा.'

लहरें आना बांकी हैं- पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये Create In India, Create For The World का सही समय है. आज जब दुनिया Storytelling के नए तरीके ढूंढ रही है... तब भारत के पास हजारों वर्षों की अपनी कहानियों का खजाना है.और ये खजाना Timeless है, Thought-Provoking है और Truly Global है.

पीएम मोदी ने कहा,'आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा. मेरा इंडस्ट्री के सभी साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहले समिट की हैंडहोल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रहे. अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आने बांकी हैं. आगे वेव्स अवॉर्ड भी लॉन्च होने वाले हैं जो आर्ट्स और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित होने वाले हैं. हमें जुटे रहना है. हमें जग के मन को जीतना है. जन-जन को जीतना है. '

Waves समिट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे पास बहुत कुछ है. इसलिए मैं कहता हूं कि यही समय है, सही समय है. ये क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर द वर्ल्ड के लिए सही समय है. आज जब दुनिया स्टोरी टैलिंग के लिए नए तरीके खोज रही है तब भारत के पास के पास अपने हजारों वर्षों की अपनी कहानियों का खजाना है.ये खजाना टाइमलैस है, थॉट प्रोवोकिंग हैं और सही मायनों में ग्लोबल है.'