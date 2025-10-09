scorecardresearch
 

'गाजा में शांति के लिए बधाई...', पीएम मोदी ने ट्रंप से की बात, ट्रेड डील पर भी हुई चर्चा

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और गाजा शांति योजना की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना के लिए उन्हें बधाई दी. (File Photo: AP)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई. पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर ट्रंप को बधाई दी. दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में हुई प्रगति की भी समीक्षा की. दोनों के बीच आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी.

प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप द्वारा इजरायल और हमास के बीच 20 सूत्री गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति बनने की घोषणा का स्वागत करने के कुछ घंटों बाद आया. ट्रंप ने गाजा प्लान के पहले चरण पर हमास के साथ बनी सहमति को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का प्रतिबिंब बताया.

इजरायल-हमास गाजा में युद्ध विराम पर सहमत

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर घोषणा की कि इजरायल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने और बंधकों और कैदियों को रिहा करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमति व्यक्त की है, जिसके साथ ही फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध समाप्त हो गया है. 

Donald Trump Truth Social Post

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ​अपने पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसका मतलब है कि सभी इजरायली बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, और इजरायल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा, जो गाजा में एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा. सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा. यह अरब और मुस्लिम जगत, इजरायल, आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है, और हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने में हमारे साथ काम किया. इसके लिए प्रयास करने वाले शांतिदूत धन्य हैं.'

गाजा युद्ध में मारे गए 60 हजार से अधिक लोग

यह समझौता इजरायल पर हमास के हमले की दूसरी बरसी के ठीक एक दिन बाद हुआ. बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में धावा बोल दिया था और उसके 1200 से अधिक नागरिकों को मार डाला था. हमास ने 350 से अधिक नागरिकों का अपहरण भी किया था, जिनमें ज्यादातर इजरायली और कुछ विदेशी नागरिक शामिल थे. इसके जवाब में इजरायल ने हमास का अस्तित्व खत्म करने की कसम खाई और 'आपरेशन स्वॉर्ड्स आफ आयरन' लॉन्च करके गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई. दो साल से अधिक समय तक चले इस संघर्ष में इजरायल ने गाजा को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया. गाजा पर इजरायली हमले में 60 हजार से अधिक लोग मारे गए.

