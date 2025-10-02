PM मोदी ने फोन कर पूछा हाल चाल, खड़गे बोले- थैंक यू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की. 83 वर्षीय खड़गे को पेसमेकर इंप्लांटेशन के लिए मंगलवार को बेंगलुरु के एम.एस. रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उनका पेसमेकर इंप्लांटेशन किया गया.
प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हैं.
Spoke to Kharge Ji. Enquired about his health and wished him a speedy recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
Praying for his continued well-being and long life.@kharge
सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा, "खड़गे जी से बात की. उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उनके निरंतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं."
कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने पेसमेकर इंप्लांटेशन के सफल होने की पुष्टि करते हुए इसे "छोटी और मामूली" बताया. उन्होंने आगे बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे 3 अक्टूबर से काम पर लौट आएंगे और अपने निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उन्होंने शुभचिंतकों को उनकी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया.