scorecardresearch
 

Feedback

PM मोदी ने फोन कर पूछा हाल चाल, खड़गे बोले- थैंक यू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. 83 वर्षीय खड़गे का पेसमेकर सफलतापूर्वक इंप्लांट किया गया है.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने बीमार मल्लिकार्जुन खड़गे से की बातचीत (File Photo: ITG)
पीएम मोदी ने बीमार मल्लिकार्जुन खड़गे से की बातचीत (File Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की. 83 वर्षीय खड़गे को पेसमेकर इंप्लांटेशन के लिए मंगलवार को बेंगलुरु के एम.एस. रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उनका पेसमेकर इंप्लांटेशन किया गया.

प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा, "खड़गे जी से बात की. उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उनके निरंतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं."

यह भी पढ़ें: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पेसमेकर इंप्लांट सफल... बेटे प्रियांक ने बताई कैसी है तबीयत

सम्बंधित ख़बरें

फुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी, बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती 
patna cwc meeting congress rahulgandhimallikarjun kharge
योगी आदित्यनाथ के नाम पर बिहार में खड़गे का दांव कितना होगा कारगर? 
Khadges attack at the CWC meeting: A major blow to the double engine government.
CWC बैठक में खड़गे ने BJP-नीतीश पर साधा निशाना, देखें  
Congresss attack on vote theft, casteism, and reservations.
वोट चोरी, मनुवाद और आरक्षण को लेकर नीतीश पर बरसे खड़गे, देखें क्या कहा? 
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पेसमेकर इंप्लांट सफल... बेटे ने बताई कैसी है तबीयत 

कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने पेसमेकर इंप्लांटेशन के सफल होने की पुष्टि करते हुए इसे "छोटी और मामूली" बताया. उन्होंने आगे बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे 3 अक्टूबर से काम पर लौट आएंगे और अपने निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उन्होंने शुभचिंतकों को उनकी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement