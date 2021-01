पद्म सम्मान के ऐलान पर पीएम बोले- असाधारण विभूतियों पर गर्व है, नड्डा ने किया सलाम

पद्म सम्मान पाने वालों के नामों का ऐलान हो चुका है. इस साल 119 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल, सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है. वहीं, 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान करने का ऐलान हुआ है.

इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. भारत राष्ट्र और मानवता के लिए काम करने वाली हस्तियों के योगदान को सम्‍मानित करता रहा है. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के इन असाधारण विभूतियों ने दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है.

We are proud of all those who have been conferred the Padma Awards. India cherishes their contribution to the nation and humanity at large. These exceptional individuals from different walks of life have brought qualitative changes in the lives of others. https://t.co/wYOU3wxavE