एसपी बालासुब्रमण्यम समेत इन 7 शख्सियतों को मिला पद्म विभूषण पुरस्कार

72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाले लोगों के नामों का ऐलान कर दिया. इस बार 119 शख्सियतों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है. इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है. जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे, गायक एसपी बालासुब्रमण्यम (मरणोपरांत), सैंड ऑर्टिस्ट सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषिण हुई है.

केरल की कृष्णन नायर शांताकुमारी चिथारा को कला, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सार्वजनिक सेवा, कर्नाटक के चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य एवं शिक्षा, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को सार्वजनिक सेवा, यूपी से आने वाले नृपेंद्र मिश्रा को सिविल सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल और शिया नेता कल्बे सादिक को भी सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है. रजनीकांत देवीदास श्राफ को वाणिज्य एवं उद्योग और तरलोचन सिंह को सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है.

Former Governor of Goa Mridula Sinha, British film director Peter Brook, Father Vallés (posthumous), Professor Chaman Lal Sapru (posthumous) are among 102 recipients of Padma Shri award. pic.twitter.com/oMoHg3DXcc