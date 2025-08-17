scorecardresearch
 

पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, कहा- समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से बनाई विशेष पहचान

पीएम मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया है और NDA परिवार ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है. साथ ही कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ विशेष पहचान बनाई है.

पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी (File Photo: X/ narendramodi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ विशेष पहचान बनाई है. विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया.

पीएम मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया है और NDA परिवार ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है.

सीपी राधाकृष्णन ने NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. सीपी राधाकृष्णन ने X पोस्ट में कहा कि हमारे प्रिय जननेता, हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार.जिन्होंने मुझे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर दिया. 

 

NDA के सहयोगियों का समर्थन

NDA के कई नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया है. इनमें लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान, आरएलडी के जयंत सिंह, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, तेलुगु देशम पार्टी के एन. चंद्रबाबू नायडू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी शामिल हैं. 

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी बधाई

वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि वे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, विवादों से दूर हैं और उनके पास अनुभव की बहुत संपत्ति है. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं.

