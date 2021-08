प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूरे, अबतक खुले 43.04 करोड़ खाते

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज सात साल पूरे हो गए हैं. 2015 में सभी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शुरू की गई ये योजना अब एक विस्तृत रूप ले चुकी है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुल 43.04 करोड़ खाते खोल दिए गए हैं और अब इन्हीं खातों में सरकार द्वारा कई योजनाओं के पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस खास मौके पर एक ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट कर इस योजना की तो तारीफ की ही है, इसके अलावा कई आंकड़े भी रखे हैं. वे कहती हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से पीएम किसान के तहत 10 करोड़ किसानों को 1.05 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20.64 महिलाओं को 30,945 करोड़ रुपये मिले हैं.

वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि इन सात सालों में 43.04 करोड़ लोगों का खाता खोला गया है. इसमें भी 55 प्रतिशत अकाउंट तो अकेले महिलाओं के खोले गए हैं, वहीं 67 प्रतिशत गांव और दूर-दराज वाले इलाकों में सक्रिय करवाए गए हैं. ये भी जानकारी दी गई है कि वर्तमान में कुल 86% जनधन खाते चालू हैं. इसी योजना के तहत 31.23 करोड़ RuPay कार्ड भी बांट दिए गए हैं.

PM मोदी बोले- विकास को अलग गति दी

निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि PMJDY की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं. एक तरफ अगर करोड़ों लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है तो वहीं दूसरी तरफ हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का समय रहते लाभ पहुंचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट कर इस योजना की जमकर तारीफ की है.

Today we mark seven years of #PMJanDhan, an initiative that has forever transformed India’s development trajectory. It has ensured financial inclusion and a life of dignity as well as empowerment for countless Indians. Jan Dhan Yojana has also helped further transparency.