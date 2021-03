ओडिशा: जगन्नाथ मंदिर की 35000 एकड़ जमीन बेचने की तैयारी में राज्य सरकार? मंदिर प्रशासन ने बताई हकीकत

ओडिशा सरकार द्वारा भगवान जगन्नाथ के नाम पर मौजूद 35,000 एकड़ जमीन को बेचने की खबर सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन (SJTA) ने इस मसले पर ट्वीट किया. SJTA ने कहा कि जगन्नाथ महाप्रभु की 35,000 एकड़ जमीन को बेचने की रिपोर्टिंग पूरी तरह से गलत और प्रेरित है.

बता दें कि इससे पहले खबर आई कि ओडिशा सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर की 35000 एकड़ जमीन बेची जा रही है. ओडिशा विधानसभा में बीजेपी विधायक मोहन लाल मांझी के एक सवाल का जवाब देते हुए ओडिशा के कानून और आवास और शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने एक बयान दिया. जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व राज्यपाल बीडी शर्मा की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी और जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने मंदिर की 35,272.235 एकड़ जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मोहन चरण मांझी के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के नाम पर 24 जिलों में 60,426.943 एकड़ जमीन की पहचान की गई है, ये जमीनें पूरे राज्य में फैली हैं. इन जमीनों में से अबतक मंदिर प्रशासन द्वारा 34,876.983 एकड़ जमीन पर सफलतापूर्वक दावा किया जा चुका है.

शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि 6 दूसरे राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी 395.252 एकड़ जमीन की पहचान की गई है. इस राज्यों के जिन जिलों में जमीन है उसे बेचने के लिए वहां के कलेक्टर से संपर्क किया गया है. जेना ने कहा है कि जिन जमीनों पर दावा सफलतापूर्वक पाया गया है उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत समान नीति के तहत बेचा जा रहा है.

