13 साल की लड़की ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग... क्यों उठाया खौफनाक कदम? वजह तलाश रही पुलिस

ओडिशा के बरगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 13 साल की नाबालिग लड़की ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. यह मामला पिछले एक महीने में राज्य में चौथी ऐसी घटना है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना गाईसिलाट थाना क्षेत्र के फिरिंगमाल गांव की है. पुलिस का कहना है कि रविवार शाम जब गांव के लोग एक फुटबॉल मैदान के पास पहुंचे तो उन्होंने लड़की को आधी जली हालत में देखा. तत्काल उसे बरगढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की कक्षा 8 की छात्रा है. उसने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली थी. उसने ऐसा क्यों किया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि यह पिछले एक महीने में इस तरह का चौथा मामला है.

इससे पहले 12 जुलाई को बालासोर जिले में 20 साल की छात्रा ने अपने कॉलेज कैंपस में खुद को आग लगा ली थी. गंभीर हालत में उसे एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था, जहां 14 जुलाई को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था.

इसके बाद 19 जुलाई को पुरी जिले के बलांगा में एक नाबालिग लड़की को तीन बदमाशों ने जिंदा जला दिया था. उसे एम्स दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन 2 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी. इसके अलावा 6 अगस्त को केंद्रपाड़ा जिले में एक कॉलेज स्टूडेंट का झुलसा हुआ शव उसके घर से बरामद हुआ था. यह घटना पत्तामुंदई (ग्रामीण) थाना क्षेत्र की है. इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है.

इन घटनाओं ने ओडिशा में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से इन मामलों में त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि बरगढ़ की इस घटना में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. परिजनों व दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की असली वजह का पता चल सके.

