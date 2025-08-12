scorecardresearch
 

Feedback

नूंह: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में हिंसक झड़प, पथराव-आगजनी में दर्जनों घायल, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

नूंह के गांव मुंडाका में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए. एक मोटरसाइकिल और झुग्गी जैसी दुकान को भी आग लगा दी गई.

Advertisement
X
नूंह में गाड़ी पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप (File Photo: PTI)
नूंह में गाड़ी पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप (File Photo: PTI)

हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर स्थित नूंह जिले के गांव मुंडाका में सोमवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं. इस दौरान एक मोटरसाइकिल और झुग्गी नुमा दुकान को आग के हवाले कर दिया गया. घटना में दोनों ओर के दर्जनों लोग घायल हुए.

सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने का प्रयास किया. बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल और डीएसपी रैंक के अधिकारी बुलाए गए. फिलहाल पूरे गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है.

गांव के सरपंच रामसिंह सैनी के मुताबिक, पास के गांव हाजीपुर निवासी इसरा का बेटा अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी किए हुए था. पीछे से गांव निवासी समय सिंह पहुंचे और गाड़ी हटाने को कहा. इस पर कहासुनी हो गई और आरोप है कि कार में सवार युवक ने कांच की बोतल से समय सिंह पर हमला कर दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

हुक्का पीने के विवाद में व्यक्ति की हत्या. (Photo: Representational )
गुरुग्राम: हुक्का पीने को लेकर हुए विवाद में शख्स की पीट-पीटकर हत्या, 8 गिरफ्तार 
ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर किया अधमरा. (Photo: Screengrab)
₹10 के विवाद में जानवर बन गई भीड़, गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर को किया अधमरा  
मॉडल से बीच सड़क अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
गुरुग्राम में मॉडल को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने वाला अस्सिटेंट मैनेजर गिरफ्तार  
स्टंट वाले वीडियो को लेकर एक्शन में पुलिस. (Photo: Representational)
गुरुग्राम में चलती Thar की छत पर बैठकर बारिश में किया स्टंट, वीडियो वायरल होते ही महिला पर FIR 
Fake Doctor Arrested
PGI रोहतक में फर्जी डॉक्टर करने लगा इलाज, इंटर्न डॉक्टर दोस्त की जगह कर रहा था ड्यूटी 

सर्पंच का दावा है कि उनके गांव के करीब 10 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि भीड़ ने इस विवाद को हिंदू–मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ब्रज मंडल यात्रा के दौरान भड़की नूंह हिंसा के मुख्य किरदार कौन-कौन थे? दो साल बाद अब कहां हैं आरोपी

जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि यह झगड़ा सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो युवकों के बीच हुआ था, जिसे बाद में भड़काने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा, "स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दी गई है और फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मामले में अभियोग दर्ज कर लिया है. हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं."

पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है कि हिंसा करने वालों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: कासिम खान

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement