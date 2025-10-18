scorecardresearch
 

थाने जाते वक्त बदमाश ने कांस्टेबल की ली जान, आरोपी फरार, 8 टीमें लगीं तलाश में

तेलंगाना के निज़ामाबाद में शुक्रवार रात 42 वर्षीय कांस्टेबल ई. प्रमोद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी शैख रियाज़, जो एक आदतन अपराधी है, थाने ले जाते वक्त प्रमोद पर झपट पड़ा और फरार हो गया. घटना के बाद DGP शिवधर रेड्डी ने विशेष टीमें गठित कर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. आरोपी की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है.

तमाशबीन बन देखते रहे लोग. (Photo: Representational)
तेलंगाना के निजामाबाद शहर में शुक्रवार शाम 42 वर्षीय कांस्टेबल ई. प्रमोद की संदिग्ध रूप से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम 8.30 बजे से 9 बजे के बीच हुई. मृतक कांस्टेबल आरोपी शैख रियाज (24) को एक मामले में गिरफ्तार कर बाइक पर थाने ले जा रहे थे, तभी आरोपी ने अपने जूते में छिपाए चाकू से प्रमोद के छाती पर हमला किया, जिससे गंभीर चोटें आईं और कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के दौरान प्रमोद के साथ चल रहे एक सब-इंस्पेक्टर की भी उंगलियों में चोटें आईं, जब आरोपी ने उन पर भी हमला किया और फरार हो गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी एक निरंतर अपराधी है और उसकी हताशा के कारण किए गए इस हमले के पीछे की वजह गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगी.

घटना पर गंभीरता जताते हुए तेलंगाना DGP बी. शिवधर रेड्डी ने निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर को विशेष टीम बनाने और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए. साथ ही, IGP मल्टी-जोन-I एस. चंद्रशेखर रेड्डी को स्थिति का निरीक्षण करने और जांच की निगरानी करने का निर्देश भी दिया गया. पुलिस ने मौके पर साक्ष्यों के आधार पर तलाशी अभियान शुरू कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी. साई चैतन्य ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि घटना स्थल पर लोग घायल कांस्टेबल की मदद करने के बजाय फोटो खींचने में व्यस्त थे और ऑटो रिक्शा भी सब-इंस्पेक्टर के आग्रह के बावजूद रुकने को तैयार नहीं थे. मृतक कांस्टेबल प्रमोद निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) में कार्यरत थे. पुलिस ने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया है.

फरार आरोपी के सिर पर 50 हजार का इनाम

आरोपी शैख रियाज पर पहले भी डकैती, चोरी और हत्या के मामले दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी की पहचान, स्थान या गिरफ्तारी में मदद करने वाले सूचना देने वालों के लिए 50 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया है. किसी भी विश्वसनीय सूचना के लिए नागरिक ‘Dial 100’ या 8712659793 / 8712659777 पर संपर्क कर सकते हैं.

इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है. मृतक कांस्टेबल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में IGP चंद्रशेखर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, अन्य पुलिस अधिकारी और जनता ने भाग लिया. IGP ने मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी.

