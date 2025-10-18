प्यार, धोखा और कत्ल! यूट्यूबर प्रेमी ने महिला साथी की गला दबाकर की हत्या, फिर फंदे पर टांग दिया शव

हरियाणा के सोनीपत जिले में यूट्यूबर महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जींद जिले की रहने वाली महिला यूट्यूबर पुष्पा की हत्या उसके ही प्रेमी और साथी यूट्यूबर संदीप ने की थी. पुलिस ने घटना के 11 दिन बाद इस राज से पर्दा उठा दिया है. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आ गई.

जानकारी के मुताबिक, पुष्पा की दोस्ती कुछ समय पहले यूट्यूबर संदीप से हुई थी. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई और पुष्पा अपने पति को छोड़कर सोनीपत के गांव हरसाना में संदीप के घर में रहने लगी थी. पुष्पा लगातार संदीप पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन संदीप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहा.

पुलिस जांच में सामने आया कि 5 अक्टूबर की रात दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद संदीप ने गुस्से में आकर पुष्पा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया. अगले दिन ग्रामीणों ने महिला का शव मकान में लटका देखा और पुलिस को सूचना दी.

शुरुआती जांच में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पुष्पा की मौत गला घोंटने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने संदीप को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़े सवालों के बीच आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

सोनीपत पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या की साजिश में किसी और की भूमिका तो नहीं थी. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

