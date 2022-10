Indian Air Force Day: आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना में नई शाखा, नाम है वेपंस सिस्टम ब्रांच

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) की 90वीं वर्षगांठ पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार एयरफोर्स में नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है. इसका नाम वेपंस सिस्टम ब्रांच (Weapons System Branch) है. इसमें चार प्रमुख विशेष शाखाएं होंगी. पहली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट और ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट के वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स.

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इस ऑपरेशनल ब्रांच के बनने से वायुसेना के खर्च में 3400 करोड़ रुपये की बचत होगी. कॉम्बैट ताकत के इंटीग्रेटेड और ज्वाइंट एप्लीकेशन पर उन्होंने बोला कि जब कई डोमेन होते हैं, तब उन्हें बेहतरीन तरीके से नियंत्रित करने के लिए ऐसा कमांड स्ट्रक्चर चाहिए जो ज्यादा लचीला, तेज और सामंजस्य बिठाने वाला है. ताकि ज्वाइंट फोर्सेस बेहतर तरीके से काम कर सकें.

एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि कोई भी एक सेना यानी थल, वायु या नौसेना अकेले जंग नहीं जीत सकती. जंग जीती जाती है तीनों सेनाओं के संयुक्त हमले और सामंजस्य से. इस साल वायुसेना की वर्षगांठ की थीम IAF: Transforming for the Future. यह थीम इसलिए ताकि हम नए जमाने के वॉरफेयर के अनुसार खुद को बदल सकें. इसलिए यह नया ब्रांच जरूरी है. हमें अब ऐसे वायुवीर तैयार करने होंगे जो भविष्य की ओर देखते हों. भविष्य में के हिसाब से खुद को ढाल सकें. मैं सभी वायुवीरों से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और वायुसेना को अत्याधुनिक और ताकतवर बनाने में अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन से आगे लेकर जाएं.

On Air Force Day, my greetings to the courageous air warriors and their families. In line with the motto of नभः स्पृशं दीप्तम्, the Indian Air Force has shown exceptional dexterity for decades. They have secured the nation and also shown remarkable human spirit during disasters. pic.twitter.com/6g9twDJAGx