scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल की हिंसा पर कोलकाता के इस रेड-लाइट एरिया में क्यों है चिंता? नेपाली महिलाओं ने बताई आपबीती

नेपाल में राजनीतिक संकट और हिंसा के बीच सोनागाछी की नेपाली सेक्स वर्कर्स अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रही हैं. एयरपोर्ट बंद, बॉर्डर सील और नेटवर्क ठप होने से वे न घर जा सकती हैं, न पैसे भेज पा रही हैं. एनजीओ उनकी मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वे गहरी चिंता और असमंजस में हैं.

Advertisement
X
नेपाल में Gen-Z ने सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किया, जिसमें हिंसा भी हुई. (Photo- AFP)
नेपाल में Gen-Z ने सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किया, जिसमें हिंसा भी हुई. (Photo- AFP)

नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल का असर करीब 800 किलोमीटर दूर कोलकाता के सोनागाछी तक पहुंच गया है. एशिया के सबसे बड़े रेड-लाइट एरिया में काम करने वाली नेपाली सेक्स वर्कर्स अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रही हैं. सोशल मीडिया पर बैन और लगातार हिंसा के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं. अब सेना ने सुरक्षा संभाली है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है.

नेपाल में Gen-Z आंदोलन ने सरकार को हिला दिया. प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों में आग लगाई, पार्टी ऑफिसों पर हमला किया और संसद भवन में तोड़फोड़ और आगजनी की. पुलिस फायरिंग में 22 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं. इस राजनीतिक संकट का सीधा असर कोलकाता और आसपास के इलाकों में मौजूद नेपाली सेक्स वर्कर्स पर पड़ा है.

यह भी पढ़ें: नेपो किड, Gen-Z, करप्शन और केपी ओली... नेपाली विद्रोह पर क्या-क्या लिख रहा है वर्ल्ड मीडिया

सम्बंधित ख़बरें

JNG Movement in Nepal: Fire in Parliament, PMs Resignation, Troops Deployed
संसद धुआं-धुआं, मंत्रियों के घर हमला, सिंह दरबार फूंका...नेपाल हिंसा की तस्वीरें 
नेपाल में युवाओं की क्या है मांगें (Photo: PTI)
'तीन दशकों से लूटी गई संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो', Gen-Z रिवोल्यूशन प्रोटेस्टर्स ने उठाई मांग 
Nepal protest
...तो नेपाल होता भारत का राज्य! जानिए राजा त्रिभुवन ने पंडित नेहरू को क्या दिया था ऑफर 
JNG movement in Nepal, Balen Shah in the race for PM, alert at the India border.
नेपाल के हालात के बीच भारत के लिए क्या चिंताएं? देखें रिपोर्ट 
Pak Spy
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में एक्टिव थे 11 भारतीय सिम कार्ड! 

सोनागाछी में करीब 200 नेपाली सेक्स वर्कर्स रहती हैं. इनमें से कई महिलाएं अपने परिवारों से लगातार संपर्क में रहती थीं और हर महीने घर पैसे भेजती थीं, लेकिन नेपाल में एयरपोर्ट बंद हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सील हैं और नेटवर्क भी ठप है.

सोनागाछी में रह रहीं नेपाली महिलाएं क्या कह रही हैं?

Advertisement

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एक महिला ने कहा, "तीन दिन से अपनी मां से बात नहीं कर पाई हूं. कॉल करने पर नेटवर्क डाउन बताता है. मुझे नहीं पता वह सुरक्षित हैं या नहीं." एक अन्य महिला ने रोते हुए कहा, "हर महीने मैं अपने बच्चों को पैसे भेजती हूं. इस बार नहीं भेज पाई तो वे क्या खाएंगे?" इन महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता उनके परिवारों का जीना है, क्योंकि उनका गुजारा इन्हीं पैसों पर चलता है.

महिलाएं अपने परिवार से पूरी तरह कट चुकी हैं!

एनजीओ कार्यकर्ता भी इस संकट को लेकर चिंतित हैं. ‘आमरा पदातिक’ संस्था की महास्वेता मुखोपाध्याय ने कहा, "ये महिलाएं पूरी तरह कट चुकी हैं. न तो परिवार से बात हो पा रही है और न यह निश्चित है कि पैसे भेज पाएंगी या नहीं." उन्होंने कहा कि उनकी संस्था सेक्स वर्कर्स के साथ बैठक कर रास्ता निकालने की कोशिश करेगी ताकि वे अपने परिवारों से संपर्क कर सकें.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया से Discord तक... नेपाल का Gen Z आंदोलन कैसे अराजकता में बदला?

गलियों में बेचैनी लेकिन खबरों पर महिलाओं की नजर

सोनागाछी की गलियों में बेचैनी साफ दिख रही है. नेपाली महिलाएं अपने फोन पर लगातार खबरें स्क्रॉल कर रही हैं, भले ही अपने प्रियजनों से बात नहीं कर पा रही हों. नेपाल में ओली का निजी आवास और कई वरिष्ठ नेताओं की संपत्तियां जला दी गईं. प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. उत्तर बंगाल में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. वहीं नेपाल में आर्मी ने सुरक्षा संभाली है और पूरे देश में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लागू होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement