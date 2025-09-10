नेपाल की हिंसा पर कोलकाता के इस रेड-लाइट एरिया में क्यों है चिंता? नेपाली महिलाओं ने बताई आपबीती

नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल का असर करीब 800 किलोमीटर दूर कोलकाता के सोनागाछी तक पहुंच गया है. एशिया के सबसे बड़े रेड-लाइट एरिया में काम करने वाली नेपाली सेक्स वर्कर्स अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रही हैं. सोशल मीडिया पर बैन और लगातार हिंसा के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं. अब सेना ने सुरक्षा संभाली है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है.

नेपाल में Gen-Z आंदोलन ने सरकार को हिला दिया. प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों में आग लगाई, पार्टी ऑफिसों पर हमला किया और संसद भवन में तोड़फोड़ और आगजनी की. पुलिस फायरिंग में 22 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं. इस राजनीतिक संकट का सीधा असर कोलकाता और आसपास के इलाकों में मौजूद नेपाली सेक्स वर्कर्स पर पड़ा है.

सोनागाछी में करीब 200 नेपाली सेक्स वर्कर्स रहती हैं. इनमें से कई महिलाएं अपने परिवारों से लगातार संपर्क में रहती थीं और हर महीने घर पैसे भेजती थीं, लेकिन नेपाल में एयरपोर्ट बंद हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सील हैं और नेटवर्क भी ठप है.

सोनागाछी में रह रहीं नेपाली महिलाएं क्या कह रही हैं?

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एक महिला ने कहा, "तीन दिन से अपनी मां से बात नहीं कर पाई हूं. कॉल करने पर नेटवर्क डाउन बताता है. मुझे नहीं पता वह सुरक्षित हैं या नहीं." एक अन्य महिला ने रोते हुए कहा, "हर महीने मैं अपने बच्चों को पैसे भेजती हूं. इस बार नहीं भेज पाई तो वे क्या खाएंगे?" इन महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता उनके परिवारों का जीना है, क्योंकि उनका गुजारा इन्हीं पैसों पर चलता है.

महिलाएं अपने परिवार से पूरी तरह कट चुकी हैं!

एनजीओ कार्यकर्ता भी इस संकट को लेकर चिंतित हैं. ‘आमरा पदातिक’ संस्था की महास्वेता मुखोपाध्याय ने कहा, "ये महिलाएं पूरी तरह कट चुकी हैं. न तो परिवार से बात हो पा रही है और न यह निश्चित है कि पैसे भेज पाएंगी या नहीं." उन्होंने कहा कि उनकी संस्था सेक्स वर्कर्स के साथ बैठक कर रास्ता निकालने की कोशिश करेगी ताकि वे अपने परिवारों से संपर्क कर सकें.

गलियों में बेचैनी लेकिन खबरों पर महिलाओं की नजर

सोनागाछी की गलियों में बेचैनी साफ दिख रही है. नेपाली महिलाएं अपने फोन पर लगातार खबरें स्क्रॉल कर रही हैं, भले ही अपने प्रियजनों से बात नहीं कर पा रही हों. नेपाल में ओली का निजी आवास और कई वरिष्ठ नेताओं की संपत्तियां जला दी गईं. प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. उत्तर बंगाल में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. वहीं नेपाल में आर्मी ने सुरक्षा संभाली है और पूरे देश में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लागू होगा.

