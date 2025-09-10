scorecardresearch
 

नेपाल में फंसे भारतीयों की होगी सुरक्षित वापसी, भारत सरकार 2 विशेष विमान भेजेगी!

नेपाल में बीते तीन दिनों से उथल-पुथल मची है. इस बीच काठमांडू में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर भारत सरकार प्रयासरत है. ऐसे में दो विमान काठमांडू भेजने को लेकर बातचीत चल रही है.

काठमांडू में फंसे भारतीयों की होगी सुरक्षित वापसी (Photo: PTI)
नेपाल में बीते तीन दिनों से मची उथल-पुथल और हिंसा के बीच देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू की घोषणा की गई है. त्रिभुवन एयरपोर्ट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. ऐसे में काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी है.

काठमांडू का विमानस्थल आज भी बंद होने के बाद भारत सरकार अपने नागरिकों के सुरक्षित वतन वापसी के प्रयास में जुटी है. भारतीय वायु सेना के दो विमान काठमांडू भेजने की बात हो रही है.

एयरपोर्ट पर कल से फंसे यात्रियों को भारत सरकार दिल्ली वापस बुलाने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी कर रही है. मौजूदा समय में 400 से अधिक भारतीय नागरिक काठमांडू हवाईअड्डे पर फंसे हैं. 

दिल्ली से काठमांडू विमान भेजने के लिए नेपाली सेना से समन्वय का प्रयास किया जा रहा है. काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी नेपाली सेना से संपर्क कर उनके समन्वय में विमान को काठमांडू लाने और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित ले जाने की तैयारी में हैं. 

