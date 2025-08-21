scorecardresearch
 

मुंबई का सबसे अमीर गणेश मंडल, 474 करोड़ की बीमा पॉलिसी कराकर जीएसबी सेवा मंडल ने बनाया रिकॉर्ड

मंडल ने Non-Disclosure समझौते का हवाला देते हुए प्रीमियम की राशि का खुलासा नहीं किया है. न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा दी गई बीमा पॉलिसी में सोने-चांदी की वस्तुएं, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, आग और भूकंप जैसे अन्य खतरे, और सार्वजनिक देयता शामिल हैं.

मुंबई में गणेश पूजा की तैयारी अंतिम दौर में है
शहर के सबसे धनी गणेश मंडल, जीएसबी सेवा मंडल, किंग्स सर्कल ने इस साल रिकॉर्ड 474.46 करोड़ रुपये का बीमा करवाया है. जबकि पिछले साल की पॉलिसी 400 करोड़ रुपये की थी. यह बढ़ोतरी सोने-चांदी की वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यांकन और ज़्यादा स्वयंसेवकों व पुजारियों की भर्ती के कारण हुई है.

474 करोड़ रुपये की सभी जोखिम बीमा पॉलिसी, जिसमें सोना, चाँदी और रत्न शामिल हैं, की कीमत 67 करोड़ रुपये है, जो 2024 में 43 करोड़ रुपये और 2023 में 38 करोड़ रुपये थी. सबसे ज़्यादा 375 करोड़ रुपये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए हैं और इसमें स्वयंसेवकों, पुजारियों, रसोइयों, सेवकों और सुरक्षा गार्डों को कवर किया गया है. 

भूकंप सहित मानक अग्नि और विशेष जोखिम कवर 2 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्षों से अपरिवर्तित है. पंडालों, स्टेडियमों और श्रद्धालुओं के लिए 30 करोड़ रुपये की सार्वजनिक देयता बीमा है. आयोजन स्थल परिसर के लिए मानक अग्नि और विशेष जोखिम कवर में 43 लाख रुपये शामिल हैं. जीएसबी सेवा मंडल के अध्यक्ष अमित पई ने कहा, "सोने और चांदी के मूल्यांकन में वृद्धि इस बढ़ी हुई राशि के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है. स्वयंसेवकों और पुजारियों को भी इसमें जोड़ा गया है."

गणेशोत्सव 2024 में मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वर्तमान में कीमतें बढ़कर 1,02,000 रुपये हो गई हैं. जीएसबी के देवता को 66 किलो सोने के आभूषणों और 336 किलो चांदी से सुशोभित किया गया है. जीएसबी 27 से 31 अगस्त तक अपना पाँच दिवसीय गणेशोत्सव आयोजित करेगा. इस वर्ष मंडल ने प्रवेश व्यवस्था में बदलाव किए हैं और पूजा दाताओं के लिए प्रवेश की व्यवस्था बढ़ा दी है. पई ने कहा, "हमने भीड़ प्रबंधन के लिए एक अलग एजेंसी नियुक्त की है."

