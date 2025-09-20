मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के 5KM टनल का निर्माण काम पूरा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कब शुरू होगा पहला फेज

बुलेट ट्रेन, भारत का वह सपना जो जल्द ही सच होने जा रहा है. सालों का जो सपना गर भारतीय नागरिक ने देखा है उसके निर्माण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. शनिवार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग में ब्रेकथ्रू में सफलता मिली है. ख़ुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिलफाटा और घनसोली के बीच सुरंग का उद्घाटन किया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना से सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि यह परियोजना जापान की तरह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मल्टीप्लायर प्रभाव पैदा करेगी.

वैष्णव बोले - इस परियोजना की वजह से मुंबई, आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और वापी को एक आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ेगी, जिससे बिज़नेस और प्रोडक्शन में तेजी आएगी.

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद से मुंबई सफ़र करने में 9 घंटे लग जाते हैं. लेकिन इस परियोजना की मदद से इस सफ़र को करीब 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा.

रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, इस परियोजना का पहला चरण सूरत-बिलिमोरा सेक्शन में दिसंबर 2027 में शुरू होगा.

क्या उपलब्धियां हमने हासिल कीं?

ट्रेन के लिए एक लंबा सुरंग भी बनाई जा रही है, जो लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसमें से कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है. सुरंग के दोनों छोर से काम चल रहा है.

यह प्रोजेक्ट जापान की तकनीक से बनाया जा रहा है और जापान से भी तकनीकी सहयोग मिल रहा है. सुरंग में सिंगल टनल तकनीक का उपयोग किया गया है जो दो बुलेट ट्रेन ट्रैक्स को समायोजित करती है.

कब शुरू होगा पहला फेज?

पहला फेज़ 2027 में सूरत-बिलिमोरा, 2028 में ठाणे और 2029 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगी. 508 किमी लंबी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का 321 किमी वायडक्ट तैयार हो चुका है.

