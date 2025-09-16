कुछ लोग दुनिया से जाने के बाद अपने पीछे कई पत्नियां, अलग-अलग शादियों से बच्चे या जटिल पारिवारिक रिश्ते छोड़ जाते हैं. भारत में अक्सर ऐसे व्यक्ति की मौत के बाद संपत्ति विवाद काफी पेचीदा हो जाते हैं. हाल ही में दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति पर चल रहे मुकदमे ने ब्लेंडेड फैमिली (मिली-जुली पारिवारिक स्थिति) की उलझन सामने ला दी है. इससे पता चलता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई कितनी उलझ सकती है.

समझ‍िए कानूनी वारिस कौन होता है?

भारतीय कानून में इसका जवाब मृतक व्यक्ति के धर्म पर निर्भर करता है. मसलन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) लागू होता है. इस एक्ट में क्लास I वारिस (Class I heirs) यानि जीवित पत्नी/पति, बच्चे और मां को सबसे ऊपर रखा गया है. सभी क्लास I वारिस बराबर हिस्से के हकदार होते हैं. लेकिन अगर मृतक ने वसीयत (will) बनाई है, तो उसकी वैधता और सबूत की जांच Indian Succession Act, 1925 के तहत होती है.

वहीं ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म में इनके लिए Indian Succession Act, 1925 लागू होता है. इसमें जीवित पत्नी/पति, बच्चे और माता-पिता के बीच संपत्ति बांटने की व्यवस्था दी गई है. वहीं मुस्लिम के लिए पर्सनल कानून लागू होता है जिसमें पति-पत्नी, बेटे-बेटियां, माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के लिए तयशुदा हिस्से निर्धारित होते हैं.

मतलब, मृतक की संपत्ति उसी धर्म के लागू कानून (Hindu Succession Act, Indian Succession Act या मुस्लिम पर्सनल लॉ) के हिसाब से बांटी जाती है. इन कानूनों में ये तय किया गया है कि पहले किसे प्राथमिकता मिलेगी और हिस्से किस तरह बंटेंगे.

अगर कई पत्नियां हों तो?

अदालतें बार-बार यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि केवल कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी/पति ही उत्तराधिकार का दावा कर सकते हैं. हिंदू कानून के तहत पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करना अवैध (void) है. इसलिए ऐसी दूसरी पत्नी को विधवा के तौर पर संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता. वैसे ऐसी शादी से जन्मे बच्चे वैध (legitimate) माने जाते हैं और अपने पिता की संपत्ति में हकदार होते हैं. कई हाई प्रोफाइल मुकदमों में यह सिद्धांत अहम साबित हुआ है.

अलग-अलग शादियों से बच्चों को मिलता है बराबर हक

चाहे बच्चा पहली शादी से हो या बाद की शादियों से, सभी बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में बराबर का हक है (अगर वे क्लास I वारिस में आते हैं). कानून, उत्तराधिकार तय करते समय बच्चों में ये भेदभाव नहीं करता कि वे किस शादी से पैदा हुए हैं.

वसीयत और ट्रस्ट से मामला और उलझता है

भले ही उत्तराधिकार का कानून साफ लगे, लेकिन अगर वसीयत (will) मौजूद हो तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. अगर वसीयत संदिग्ध लगे जैसे देर से सामने आए या प्राकृतिक वारिसों को बाहर कर दे तो अदालतें इसकी गहराई से जांच करती हैं. परिवार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट (trust) से मामला और जटिल हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट में रखी संपत्ति पर उत्तराधिकार कानून नहीं बल्कि ट्रस्ट डीड लागू होता है.

जब वसीयत की वैधता या असली होने पर विवाद हो

अगर किसी वसीयत की कानूनी स्थिति या असली होने पर सवाल उठता है तो अदालतें इस पर बारीकी से गौर करती हैं. अदालत ये देखती है कि वसीयत Indian Succession Act, 1925 की धारा 63 के तहत सही तरीके से बनाई गई है या नहीं और Indian Evidence Act, 1872 की धारा 68 के तहत अदालत में सही तरीके से साबित की गई है या नहीं.

अदालत गवाहों की गवाही, हालात से जुड़े सबूत (circumstantial evidence) और संदिग्ध परिस्थितियों (suspicious circumstances) जैसे मुद्दों पर भी विचार करती है.

वैध वसीयत के लिए कानूनी आवश्यकताएं (धारा 63, Indian Succession Act)

वसीयत पर टेस्टेटर (यानी जिसने वसीयत बनाई है) का हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके सामने किसी और के द्वारा उसकी इच्छा से हस्ताक्षर होना चाहिए. हस्ताक्षर से ये साफ दिखना चाहिए कि वह दस्तावेज वसीयत है. वसीयत पर कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिन्होंने टेस्टेटर को हस्ताक्षर करते देखा हो या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने की पुष्टि पाई हो.

अदालत के महत्वपूर्ण फैसले

H. Venkatachala Iyengar बनाम B.N. Thimmajamma मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर संदिग्ध परिस्थितियां मौजूद हों, तो वसीयत पेश करने वाले (propounder) को मजबूत सबूतों से संदेह दूर करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट, 2023 अदालत ने वसीयत की असलियत जांचने के लिए गाइडलाइन्स जारी कीं. कहा गया कि कानून ने प्रमाण के लिए सख्त शर्तें रखी हैं ताकि किसी भी तरह की हेरफेर रोकी जा सके.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मान्य वसीयत के लिए ये पॉइंट्स दिए-

(a) टेस्टेटर ने वसीयत अपनी स्वतंत्र इच्छा से बनाई हो.

(b) वसीयत लिखते समय उसका दिमाग पूरी तरह स्वस्थ (sound mind) हो.

(c) वो वसीयत के प्रभाव और महत्व को समझता हो.

(d) वसीयत किसी संदिग्ध परिस्थिति में न बनाई गई हो.

तीन पत्न‍ियां, उनके बच्चे, क्या है संजय कपूर का संपत्त‍ि व‍ि‍वाद

संजय कपूर की जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही. उन्होंने तीन शादियां कीं पहली नंदिता महतानी से, दूसरी करिश्मा कपूर से और तीसरी प्रियासा सचदेव से. करिश्मा से उन्हें दो बच्चे समायरा और कियान हुए. वहीं प्रियासा से बेटे अजारियस हैं. उनकी अचानक मौत के बाद अब उनकी लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई है. प्रियासा सचदेव एक वसीयत लेकर सामने आई हैं जिसमें अधिकतर संपत्ति उन्हीं के नाम बताई जा रही है. लेकिन करिश्मा कपूर के बच्चे दावा कर रहे हैं कि यह वसीयत फर्जी है और उन्हें उनका हक नहीं मिला. अदालत ने प्रियासा को सभी संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश दिया है.

