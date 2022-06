Monsoon Updates: बंगाल के बाद मुंबई में मॉनसून का इंतजार, बारिश को लेकर जानें मौसम विभाग का अपडेट

Monsoom Rainfall Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों को मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के उत्तरपूर्व और पूर्व मध्य के कुछ हिस्सों में आगे बढ़कर मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच चुका है.

अब जल्द ही मुंबई में मॉनसून (Monsoon) की एंट्री होने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई में मॉनसून पहुंचने की तारीख 10 जून मानी जाती है. कहा जा रहा है कि कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में मॉनसून आने ही वाला है. हालांकि, विदर्भ में अगले दो दिन हीट वेव यानी लू (Heat wave) की आशंका है.

मुंबई में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो गतिविधियां देखी जा रही हैं. जिसे प्री-मॉनसून बारिश कहा जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, इस साल बारिश सामान्य रहने का अनुमान है. बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून तय समय से 4 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल पहुंच गया चुका है. IMD ने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून के पहुंचने के कारण असम व मेघालय में भारी बारिश की संभावना है.

Isolated heavy rainfall likely over South Interior Karnataka during next 5 days; over Tamilnadu on 06th & 07th; over Kerala & Mahe on 05th, 07th, 08th & 09th and over North Interior Karnataka on 08th June, 2022.