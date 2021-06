मॉनसून का काउंटडाउन, केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश, कल सुबह तक दस्तक की उम्मीद

Monsoon Latest Updates: देश में मॉनसून की दस्तक का काउंटडाउन शुरू हो गया है. केरल में 3 जून तक मॉनसून दस्‍तक दे सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी देते हुए कहा कि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक सही समय पर मॉनसून केरल पहुंचेगा.

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी हवाएं धीरे-धीरे जोर पकड़ रही हैं, जिसके चलते केरल में बारिश का सिलसिला जारी है. अगले कुछ घंटों में बारिश की गतिविधि में तेजी आ सकती है. केरल में तीन जून तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है.

♦ Under the influence of a trough at mean sea level off Karnataka-Kerala coasts and strengthening of westerly wind in lower tropospheric levels; scattered to widespread rainfall accompanied with thunderstorm, lightning and gusty winds and isolated heavy rainfall very likely over