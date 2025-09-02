scorecardresearch
 

'तमिलनाडु भारत का जर्मनी है...', विदेश दौरे पर गए CM एमके स्टालिन का बयान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जर्मनी दौरे में Knorr-Bremse, Nordex Group और ebm-papst के साथ 3,201 करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए, जिससे 6,250 नौकरियां पैदा होंगी. सीएम स्टालिन ने कहा कि जैसे 'Made in Germany' क्वालिटी की पहचान है, वैसे ही 'Made in Tamil Nadu' भी बन रहा है.

सीएम एमके स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु ने डबल डिजिट में ग्रोथ दर्ज किया है. (Photo- X/@mkstalin)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जर्मनी दौरे के दौरान राज्य को "भारत का जर्मनी" बताया और कहा कि तमिलनाडु लगातार निवेशकों की पसंद बन रहा है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और यह इकलौता राज्य है जिसने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है. सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में 48% अर्बनाइजेशन है और यहां साइकिल से लेकर बैटल टैंक तक का मैन्युफैक्चरिंग होता है.

सीएम स्टालिन ने जर्मनी की संस्कृति और तकनीकी महारत की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे ‘Made in Germany’ क्वालिटी की पहचान है, वैसे ही ‘Made in Tamil Nadu’ भी उसी स्तर की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह जर्मनी यूरोप के इंडस्ट्रियल सेक्टर में अहम भूमिका निभाता है, उसी तरह तमिलनाडु भारतीय यूनियन का इंडस्ट्रियल हार्टबीट है.

एमके स्टालिन ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि जर्मनी इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में 3,819 करोड़ रुपये के 23 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 9,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले ग्लोबल लीडर्स ने तमिलनाडु को अपनी अगली विकास यात्रा के लिए चुना है.

7000 करोड़ से ज्यादा का करार, 15000 नौकरियों की उम्मीद

सीएम स्टालिन ने बताया कि कुल मिलाकर, जर्मनी दौरे के दौरान 7,020 करोड़ रुपये के 26 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनसे तमिलनाडु में 15,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी. कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में भी तमिलनाडु  सरकार ने जानकारी दी और बताया कि डसेलडॉर्फ में सीएम स्टालिन की मौजूदगी में Knorr-Bremse, Nordex Group और ebm-papst के साथ समझौते हुए.

Knorr-Bremse: कंपनी ने कांचीपुरम और चेन्नई में रेलवे डोर्स और ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए अत्याधुनिक यूनिट लगाने का फैसला किया है. यह प्रोजेक्ट 2,000 करोड़ रुपये का होगा और इससे 3,500 नौकरियां पैदा होंगी.

Nordex Group: कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन निर्माता कंपनियों में से एक है, इसने तिरुवल्लूर जिले में अपने प्लांट के विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है. इस विस्तार से 2,500 रोजगार मिलेंगे.

ebm-papst: कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स और फैंस की ग्लोबल लीडर कंपनी है, और इसने चेन्नई स्थित अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को विस्तार देने के लिए 201 करोड़ रुपये का निवेश करने का करार किया है. इस निवेश से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा.

सीएम स्टालिन ने BMW Group के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की और कंपनी की तमिलनाडु में विस्तार योजनाओं पर चर्चा की है.

