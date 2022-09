Indian Railways: मथुरा और वृंदावन के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, शुरू होने जा रही नई रेल बस सर्विस, मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं

Mathura Vrindavan Rail Bus Service, Indian Railways: मथुरा और वृंदावन जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है. मथुरा और वृंदावन के बीच आगामी 30 सितंबर 2022 से नई रेल बस सेवा शुरू होने जा रही है. पिछले सप्ताह इस रेल बस सेवा का ट्रायल रन भी किया गया.

4 करोड़ 17 लाख की लागत से इज्जत नगर मे निर्मित यह रेल बस मथुरा वृंदावन के मध्य दौड़ेगी. बताते चलें कि इस रूट पर पहले से चलने वाली पुरानी रेल बस मथुरा वृंदावन के बीच तीन फेरे लगाया करती थी. जबकि नई रेल बस के 5 फेरे लगाने की व्यवस्था की गई है.

रेल बस में मौजूद हैं यह सुविधाएं

मथुरा से वृंदावन के बीच चलने वाली इस रेल बस को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी इस रेल बस में सीसीटीवी, म्यूजिक, पैसेंजर एड्रेस सिस्टम की सुविधा मिलेगी. साथ ही, यात्रियों को कुशन युक्त सीटें मिलेंगी. इसकी बॉडी स्टीलनेस स्टील से बनी हुई है.

रेल बस में यात्रा करने वालों के लिए मोबाइल और लैपटॉप चार्जर की सुविधा भी रहेगी और यात्रियों को भजन सुनने को भी मिलेगा. 44 सीटों वाली रेल बस में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट एलईडी लाइट के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलेगी.

Mathura - Vrindavan journey to get more comfortable!



A newly produced 50 seater intercity rail bus with a more powerful engine, will soon serve the two cities.



जय गोविंदा जय गोपाला। pic.twitter.com/Gz15kM9X4I