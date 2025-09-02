scorecardresearch
 

मणिपुर: पैलेस कंपाउंड में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड, इलाके में फैली दहशत

इंफाल में एक सांसद के घर और एक ऐतिहासिक मंदिर के पास दो बिना फटे हैंड ग्रेनेड बरामद होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं और मामले की जांच कर रही है.

मणिपुर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप (File Photo: ITG)
सोमवार सुबह इंफाल के पैलेस कंपाउंड में सुरक्षा बलों ने दो बिना फटे हैंड ग्रेनेड बरामद किए. ये ग्रेनेड बल विद्या मंदिर स्कूल के पास मिले. यह स्कूल राज्यसभा सांसद और मणिपुर के नाममात्र के राजा सानाजाओबा लीशम्बा के घर और ऐतिहासिक गोविंदजी मंदिर से 50 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है. ग्रेनेड मिलने की घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

अधिकारियों ने बताया कि ये विस्फोटक सुबह करीब 9:30 बजे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की बी/66 बटालियन के जवानों को नियमित गश्त के दौरान मिले. ये जवान सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्कूल के अंदर तैनात हैं. 

जिन्ह ग्रेनेड्स को हाई-विस्फोटक हैंड ग्रेनेड के रूप में पहचाना गया है, स्कूल के कैंपस के बाहर मुख्य गेट के पास पड़े मिले. एक सीआरपीएफ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की.

सुरक्षा टीम की कार्रवाई...

मामले की जानकारी मिलते ही बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS), इंफाल पूर्वी जिला पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचा और विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से हटा दिया. पुलिस ने बाद में साफ किया कि ग्रेनेड में डेटोनेटर नहीं थे, जिससे उन्हें ट्रिगर नहीं किया जा सकता था. 

पोरोमपत पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है और दोषियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है.

इतने संवेदनशील जगह से विस्फोटक की बरामदगी ने नई सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर सांसद के घर और मणिपुर के सबसे पूजनीय वैष्णव मंदिरों में से एक श्री श्री गोविंदजी मंदिर से इसकी निकटता को देखते हुए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.

