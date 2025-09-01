scorecardresearch
 

Feedback

मणिपुर में शांति कार्यकर्ता की हत्या मामले में एक्शन, असम पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया

नेखम जोम्हाओ एक सम्मानित बौद्धिक और शांति समर्थक थे. हाल ही में उन्होंने 6 अगस्त को इम्फाल में आयोजित “रोड टू पीस कॉवनेंट ऑफ कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग” बैठक में थाडो और मेटेई समुदाय के नेताओं के साथ भाग लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें पहले धमकियां मिली थीं और फिर संदिग्धों द्वारा अगवा कर हत्या कर दी गई.

Advertisement
X
जोम्हाओ की हत्या को कई मेटेई डायस्पोरा संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने कड़ा निंदा की है. (Representative Image)
जोम्हाओ की हत्या को कई मेटेई डायस्पोरा संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने कड़ा निंदा की है. (Representative Image)

मणिपुर के प्रसिद्ध शांति कार्यकर्ता और थाडो साहित्य समाज के अध्यक्ष, नेखम जोम्हाओ (59) की हत्या के मामले में असम पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतक का शव करबी आंगलोंग में 30 अगस्त को बरामद किया गया था.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सैम्सन कुकि, जंगपू हंगसिंग, मांगेओ सिटल्हौ, थंगमौई हमार, और काकाप लियनथांग के रूप में हुई है. मंजा पुलिस स्टेशन में इस मामले में धारा 61(2)/103, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि नेखम जोम्हाओ एक सम्मानित बौद्धिक और शांति समर्थक थे. हाल ही में उन्होंने 6 अगस्त को इम्फाल में आयोजित “रोड टू पीस कॉवनेंट ऑफ कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग” बैठक में थाडो और मेटेई समुदाय के नेताओं के साथ भाग लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें पहले धमकियां मिली थीं और फिर संदिग्धों द्वारा अगवा कर हत्या कर दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

court hammer
सौतेले पिता का अत्याचार और मां की खामोशी...नाबालिग बच्ची के रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला   
पिता को 10 साल की सजा सुनाई गई है- (Photo: Representational)
बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा पिता, सब कुछ जानकर भी चुप रही मां, अब दोनों को कोर्ट से हुई सजा 
Security forces conducted a search operation in Manipur and arrested 8 militants
मणिपुर में 8 उग्रवादी गिरफ्तार, AK-47, गोला-बारूद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद 
मणिपुर हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के हक़ में सुनाया अहम फैसला
मणिपुर HC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, नॉर्थ ईस्ट की ट्रांसजेंडर डॉक्टर के एकेडमिक रिकॉर्ड बदलने का आदेश 
मेघालय में ड्रग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. (Photo: Representational )
मेघालय में 4 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन जब्त, मणिपुर की 3 महिलाएं गिरफ्तार 

जोम्हाओ की हत्या को कई मेटेई डायस्पोरा संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने कड़ा निंदा की है. इनमें मेटेई हेरिटेज सोसाइटी, दिल्ली मणिपुरी सोसाइटी (DeMas), निंगोल्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव (NUPI), टीम मेटेई पर्सनैलिटीज़, और मेटेई अलायंस शामिल हैं. इन संगठनों ने इसे जारी सामुदायिक मेल-मिलाप प्रयासों पर बड़ा प्रहार बताया और मृतक नेता के लिए न्याय की मांग की.

Advertisement

मेटेई अलायंस ने कुकि माइलिटेंट समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौतों के संभावित नवीनीकरण को लेकर चिंता जताई और गवर्नर से इसे रद्द करने, जिम्मेदारों को सजा दिलाने और 6 अगस्त की बैठक में शामिल शांति कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

संगठनों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, थाडो समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की. कुछ समूहों ने जोम्हाओ के शव को इम्फाल लाकर अंतिम संस्कार करने का सुझाव दिया.

इन संगठनों ने मृतक के परिवार और समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वह आगे किसी और हिंसा को रोकने और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement