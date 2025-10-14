घर में अकेली रह रही 67 साल की रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट का मर्डर, सिर पर मारी भारी भरकम चीज

मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक 67 वर्षीय महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. सेवानिवृत्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अशेम रीता का शव सोमवार शाम इंफाल पश्चिम जिले के याइसकुल चिंगखम लीराक स्थित उनके आवास की दूसरी मंजिल पर मिला.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला के सिर के पिछले हिस्से पर किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार करके उसकी हत्या की गई होगी. उन्होंने बताया कि घटना के समय मृतका घर पर अकेली थी. उन्होंने बताया कि जब उसके पति और बेटा घर लौटे तो उन्हें उसका शव मिला.

उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अधिकारी ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर सुराग तलाश रही है. एक स्थानीय क्लब के प्रतिनिधि चिंगखम जमुना ने कहा, 'हम इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. हम इसमें शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं.'

