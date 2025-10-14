scorecardresearch
 

Feedback

घर में अकेली रह रही 67 साल की रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट का मर्डर, सिर पर मारी भारी भरकम चीज

इंफाल में 67 वर्षीय सेवानिवृत्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अशेम रीता की उनके घर में हत्या कर दी गई. प्रारंभिक जांच में सिर पर भारी वस्तु से वार की बात सामने आई है. घटना के समय वह घर पर अकेली थीं. पति और बेटे के लौटने पर शव मिला. पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है.

Advertisement
X
घर में अकेली रह रही रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट का मर्डर (Photo: Representational Image)
घर में अकेली रह रही रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट का मर्डर (Photo: Representational Image)

मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक 67 वर्षीय महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. सेवानिवृत्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अशेम रीता का शव सोमवार शाम इंफाल पश्चिम जिले के याइसकुल चिंगखम लीराक स्थित उनके आवास की दूसरी मंजिल पर मिला.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला के सिर के पिछले हिस्से पर किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार करके उसकी हत्या की गई होगी. उन्होंने बताया कि घटना के समय मृतका घर पर अकेली थी. उन्होंने बताया कि जब उसके पति और बेटा घर लौटे तो उन्हें उसका शव मिला.

उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अधिकारी ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर सुराग तलाश रही है. एक स्थानीय क्लब के प्रतिनिधि चिंगखम जमुना ने कहा, 'हम इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. हम इसमें शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

हरदा में युवक की हत्या. (Photo: Representational )
MP: दूसरी शादी के लिए महिला दिखाने ले गया जंगल, फिर कर दी हत्या और जला दिया शव 
तीनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले. (Photo: Representational)
लखनऊ में प्रेमी-प्रेमिका ने कार में जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों को भेजी लोकेशन  
Doctor assaulted in Manipur
इंफाल RIMS में मरीज की मौत के बाद हंगामा, सीनियर डॉक्टर पर लोगों का हमला 
Security forces in Manipur arrested eight militants of four different banned organisations
मणिपुर में 8 उग्रवादी गिरफ्तार, जबरन वसूली... अपहरण और गोलीबारी में थे शामिल 
a bus set on fire by a mob in Imphal East
वो पांच लोग कौन हैं जिनकी गिरफ्तारी से मणिपुर सुलग उठा है? फिर हिंसा की चपेट में कई इलाके 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement