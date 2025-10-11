scorecardresearch
 

पत्नी का जिससे अफेयर था, उसे भेजती थी पैसे... विदेश से पति लौटा तो हुआ झगड़ा, घर से निकला और कर ली खुदकुशी

त्रिपुरा के सेपाहिजला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 46 वर्षीय व्यक्ति ने घर में पत्नी और बहू को गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद वह जंगल चला गया और खुदकुशी कर ली. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवारिक विवाद और आर्थिक तनाव इस घटना के पीछे कारण हो सकते हैं.

जंगल में जाकर कर ली खुदकुशी. (Photo: Representational)
जंगल में जाकर कर ली खुदकुशी. (Photo: Representational)

त्रिपुरा के सेपाहिजला जिले के बारडोवाल इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 46 वर्षीय नरुल इस्लाम ने अपने घर में पत्नी और बहू को धारदार हथियार से घायल कर दिया. इसके बाद घर छोड़कर जंगल की ओर गया. कुछ घंटों में उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला है.

एजेंसी के मुताबिक, नरुल इस्लाम ने करीब आठ साल तक पश्चिम एशिया के किसी देश में काम किया था. छह महीने पहले वह घर लौटा था, लेकिन लौटते ही जिदंगी तनावपूर्ण और परेशानियों में घिर गई. थाना प्रभारी तापस दास ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि नरुल अपनी पत्नी से नाराज थे. कारण यह था कि पत्नी ने विदेश से आए पैसे किसी अन्य पुरुष को ट्रांसफर कर दिए थे, जिसके साथ वह रिश्ते में थी.

तापस दास के अनुसार, नरुल ने घर में दोनों महिलाओं पर हमला किया. उनकी पत्नी और बहू दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद नरुल घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया और बारडोवाल के पास एक पेड़ पर फंदे से लटककर जिंदगी खत्म कर ली,

यह भी पढ़ें: खुदकुशी से पहले IPS पूरन कुमार ने लिखी थी अपनी वसीयत, पत्नी के नाम कर दी पूरी संपत्ति

पीड़ित महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, और उन्हें तुरंत जीबीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन गंभीर चोटें हैं.

वहीं पुलिस ने नरुल के शव को कब्जे में लेकर अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है. तापस दास ने बताया कि घटना की जांच जारी है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि नरुल की मानसिक स्थिति और घरेलू तनाव इस घटना के पीछे मुख्य कारण थे या कुछ और भी जुड़ा है. पुलिस ने कहा कि हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू विवादों की बात भी सामने आ रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
