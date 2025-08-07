scorecardresearch
 

कोच्चि में मेट्रो पुल से छलांग लगाकर युवक ने दी जान, कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी ट्रेन सर्विस

कोच्चि मेट्रो पुल से छलांग लगाकर एक 32 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली. मलप्पुरम के निवासी निसार ने वडक्केकोट्टा से टिकट लिया और ट्रैक पर कूद गया. मौत से पहले दमकल और बचाव दल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन निसार ने जाल से बाहर छलांग लगा दी. गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई. हादसे के बाद कुछ देर के लिए मेट्रो सेवाएं रोकनी पड़ी.

युवक ने छलांग लगाकर दी जान (Photo: Representational )
युवक ने छलांग लगाकर दी जान (Photo: Representational )

कोच्चि में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 32 साल युवक ने मेट्रो रेल पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान मलप्पुरम जिले के चुल्लीपारा निवासी निसार के रूप में की गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि निसार ने वडक्केकोट्टा मेट्रो स्टेशन से त्रिप्पुनिथुरा तक का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर चढ़ा. इसके बाद वह ट्रैक पर गया और वहां से मेट्रो पुल के किनारे पहुंचकर छलांग लगा दी.

जैसे ही मेट्रो अधिकारियों को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ट्रैक पर बिजली की आपूर्ति रोक दी और मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दीं. इस बीच, घटनास्थल पर दमकल और बचाव दल को बुलाया गया, जिन्होंने निसार को नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश की. एक सुरक्षा जाल भी नीचे लगाया गया गया, लेकिन निसार ने जाल से परे छलांग लगा दी.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि रेस्क्यू टीम युवक को सुरक्षित नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रही थी. गंभीर रूप से घायल निसार को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गईं. स्थिति सामान्य होने के बाद सेवाएं फिर से बहाल कर दी गईं. पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है कि निसार ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया.  शुरुआती जांच में मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पारिवारिक बयान के बाद ही की जा सकेगी.
 

