पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाया... झुलसने के बाद अब आरोपी ने भी अस्पताल में तोड़ा दम

केरल के कन्नूर जिले में तीन दिन पहले दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यहां 40 साल के जीजेश नाम के व्यक्ति ने 39 साल की प्रवीणा को उसके घर में जिंदा जला दिया था. इससे प्रवीणा की जान चली गई. वहीं खुद आरोपी भी गंभीर रूप से झुलस गया था. अब इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना 20 अगस्त को कुट्टियाट्टूर के ऊरुवांचल इलाके में हुई थी. पुलिस का कहना है कि जीजेश कुट्टावु का रहने वाला था. वह प्रवीणा को जानता था, लेकिन दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से कोई संपर्क नहीं था. अचानक उसने प्रवीणा के घर जाकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस घटना में प्रवीणा बुरी तरह झुलस गई थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 21 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

इस हमले के दौरान जीजेश खुद भी गंभीर रूप से जल गया था. उसे कन्नूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल परियारम में भर्ती कराया गया, जहां आज 23 अगस्त को उसने भी दम तोड़ दिया. पुलिस का मानना है कि जीजेश पहले से ही प्रवीणा की हत्या करने और फिर खुदकुशी करने की नीयत से उसके घर पहुंचा था. इस घटना के वक्त घर में प्रवीणा के ससुर, सास और भाभी के बच्चे मौजूद थे, जबकि उसका पति अजीश उस समय विदेश में था.

घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. लोगों का कहना है कि प्रवीणा बेहद शांत महिला थी. पुलिस ने प्रवीणा की मौत के बाद जीजेश पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था. अब पोस्टमार्टम के बाद जीजेश का शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

