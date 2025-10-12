'लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए...', दुर्गापुर गैंगरेप केस पर बोलीं CM ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है लेकिन दो आरोपी अभी भी फरार हैं. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद बेतुका बयान दिया है.

ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बनर्जी ने कहा कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है क्योंकि लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी.

बनर्जी ने कहा कि विशेष रूप से बच्चियों को रात के समय बाहर जाने नहीं देना चाहिए. उन्हें भी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए. ममता ने इस घटना को शॉकिंग बताते हुए कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. इस तरह के अपराध को लेकर हमारी जीरो टॉरलेंस पॉलिसी है. तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और पुलिस अन्य की तलाश कर रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह एक निजी कॉलेज है. तीन हफ्ते पहले ओडिशा के समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था. ओडिशा सरकार वहां क्या कार्रवाई कर रही है? यह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी. वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक मेरी जानकारी है, यह घटना जंगल वाले क्षेत्र में हुई. मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ. कॉलेज को लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए. वह इलाका जंगल के पास है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है. किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा का गैंगरेप किाय गया. यह घटना शुक्रवार की रात की है. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है. दुर्गापुर गैंगरेप केस में तीनों आरोपियों को दस दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया.

