scorecardresearch
 

Feedback

'लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए...', दुर्गापुर गैंगरेप केस पर बोलीं CM ममता बनर्जी

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और जांच दल भेजा है. वहीं, इस घटना के विरोध में दुर्गापुर और ओडिशा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां दोषियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है.

Advertisement
X
दुर्गापुर गैंगरेप केस पर बोलीं ममता बनर्जी. (File Photo: PTI)
दुर्गापुर गैंगरेप केस पर बोलीं ममता बनर्जी. (File Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है लेकिन दो आरोपी अभी भी फरार हैं. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद बेतुका बयान दिया है.

ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बनर्जी ने कहा कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है क्योंकि लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी.

बनर्जी ने कहा कि विशेष रूप से बच्चियों को रात के समय बाहर जाने नहीं देना चाहिए. उन्हें भी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए. ममता ने इस घटना को शॉकिंग बताते हुए कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. इस तरह के अपराध को लेकर हमारी जीरो टॉरलेंस पॉलिसी है. तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और पुलिस अन्य की तलाश कर रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

mamta banerjee on durgapur gangrape case
दुर्गापुर गैंगरेप: CM ममता का विवादित बयान, जानें... 
Girls should not go out at night - Mamata Banerjee
दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता के बयान पर बवाल, BJP हमलावर  
'रात में बाहर न निकलें लड़कियां', दुर्गापुर में दरिंदगी पर ममता का विवादित बयान 
cm mamata banerjee
ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ऐसा क्या कहा? EC ने तुरंत मंगाई वीडियो क्लिप 
In Bengal, daughters are not safe; Remove Mamata, Save Daughters: BJP
'ममता हटाओ, बेटी बचाओ', मेडिकल छात्रा से रेप पर BJP का वार 

उन्होंने कहा कि यह एक निजी कॉलेज है. तीन हफ्ते पहले ओडिशा के समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था. ओडिशा सरकार वहां क्या कार्रवाई कर रही है? यह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी. वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक मेरी जानकारी है, यह घटना जंगल वाले क्षेत्र में हुई. मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ. कॉलेज को लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए. वह इलाका जंगल के पास है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है. किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी.

Advertisement

बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा का गैंगरेप किाय गया. यह घटना शुक्रवार की रात की है. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है. दुर्गापुर गैंगरेप केस में तीनों आरोपियों को दस दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement