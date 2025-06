'पीड़ितों को मुआवजा दे सरकार', अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जिसमें 270 लोग मारे गए. इस दुर्घटना को एक 'अकल्पनीय त्रासदी' बताते हुए, खड़गे ने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पवन खेड़ा और पार्टी के कुछ स्थानीय भी थे. उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना के लिए किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है, लेकिन जवाबदेही तय की जानी चाहिए. खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'दु:ख के साथ कहता हूं ये बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है. ये घटना अहमदाबाद के इतिहास में कोई भूलेगा नहीं. हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. एक शख्स विश्वास जो चमत्कारिक रूप से बच गया, ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा. वह जल्दी स्वस्थ हों ऐसी प्रार्थना करता हूं. रुपाणी साहब से लेकर मेडिकल छात्रों और यात्रियों के परिवार के लोग यह दु:ख नहीं सह सकते, उन्हें भगवान शक्ति दे ऐसी मेरी प्रार्थना है.'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, किसी घटना को हल्के में ना ले. ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस हादसे के पीछे क्या कारण निकलकर सामने आते हैं उसे देखते हैं. अभी किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं. ब्लैक बॉक्स के तथ्य सामने आने के आधार पर हम इंक्वायरी के लिए कहेंगे, उसके पहले नहीं. यह टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल मैटर है, तथ्य सामने आने के बाद जवाब देंगे. सरकार को मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देना चाहिए, उसके अलावा जो जिम्मेदार हैं उनकी जिमेदारी तय हो.

खड़गे ने कहा, 'ऐसी त्रासदी के समय किसी को श्रेय लेने की होड़ नहीं करनी चाहिए. कोई फोटो खींचता है, कोई लोगों से मिलने जाता है. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि परिवारों को दुख सहने की हिम्मत मिले.' उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से त्रासदी में प्रभावित लोगों की सहायता करने का आग्रह किया. अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही बच पाया.

