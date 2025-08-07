लवली आनंद ने प्रश्न पूछा और सप्लीमेंट्री के लिए नहीं थीं तैयार, स्पीकर ने ले लिया नाम, फिर...

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा. विपक्ष के हंगामे के बीच ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की. स्पीकर ओम बिरला ने सबसे पहले प्रश्न संख्या 261 के लिए माला राय का नाम लिया. सरकार की ओर से मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका जवाब सभा पटल पर रख दिया. इसके बाद स्पीकर ने लवली आनंद का नाम लिया.

बिहार के शिवहर से जनता दल (यूनाइटेड) की सांसद लवली आनंद ने कई स्मार्ट शहरों में कचरा निस्तारण, जलभराव जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ऐसी कोई सहायता दे रही है, जिससे स्मार्ट सिटी में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी न हो और नगर निकायों को स्थानीय स्तर पर सक्षम बनाया जा सके. आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके जवाब में कहा कि इसके तहत 2296 करोड़ की लागत से कुल 196 परियोजनाएं शुरू की गईं.

मंत्री खट्टर ने कहा कि शहर और काम चुने जाने की जिम्मेदारी प्रदेशों पर छोड़ी गई. कुल आठ हजार प्रोजेक्ट शुरू किए गाए थे, जिनमें से बहुत से प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं. उन्होंने पटना और कानपुर के गंगा रिवरफ्रंट समेत कई शहरों में नदियों और झीलों के किनारे बने रिवरफ्रंट गिनाए और कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी ताने-बाने को वैश्विक स्तर के समावेषण, सुरक्षा और सतता के लिए उठाया गया कदम है. मंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की हमारी प्रतिबद्धता है.

उन्होंने कहा कि अलग-अलग शहरों की ओर से अलग-अलग डिमांड है. अब राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वह बजट को कैसे खर्च करेंगे. खट्टर ने कहा कि हर स्मार्ट शहर के लिए 500 करोड़ रुपये केंद्र और 500 करोड़ राज्य, करीब हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं. इसके बाद स्पीकर ने सप्लीमेंट्री के लिए लवली आनंद का नाम ले लिया.

लवली आनंद इस सप्लीमेंट्री के लिए तैयार नहीं थीं. वह अपनी सीट पर खड़ी हुईं और कहा कि मंत्री ने हमें विस्तार से बता दिया है. बहुत-बहुत धन्यवाद. इसके बाद मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोई अतिरिक्त सप्लीमेंट्री प्रश्न होगा, तो उसका जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं. खट्टर ने जलमहल मल्टी मॉडल वडोदरा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सफल मॉडल बताया.

स्पीकर ने दीपेंद्र हुड्डा को घेरा

प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के जोरदार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर किसी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं, तो नियमों के मुताबिक नोटिस दीजिए. नियम-प्रक्रिया के अंतर्गत हर विषय उठाने का मौका दूंगा. उन्होंने कहा कि आज प्रश्नकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं. हमारे जनजातीय क्षेत्रों के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगाए हैं. स्पीकर ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने हैं.

उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा प्रश्न लगाते हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं. आप रोज तख्तियां लेकर आते हैं, कार्यवाही को नियोजित तरीके से बाधित कर रहे हैं. देश की जनता यह देख रही है. स्पीकर ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होते ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

