Parliament Monsoon Session Live: बिहार SIR पर हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर माल और सेवाकर बिल पेश, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

12:13 PM (22 मिनट पहले)

हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक पेश हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया. इस विधेयक के पेश होने के बाद आसन से संध्या राय ने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे सभी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की और कहा कि जो सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, आप सभी से सीखना चाहते हैं. देश की जनता चाहती है कि हर मुद्दे पर यहां चर्चा हो. उन्होंने कहा कि सरकार भी हर विषय पर चर्चा चाहती है. हंगामा जारी रहा. संध्या राय ने कहा कि आप नहीं चाहते कि संसद की कार्यवाही चले, नहीं चाहते. इसके बाद उन्होंने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.