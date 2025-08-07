Parliament Monsoon Session Live: बिहार SIR पर हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर माल और सेवाकर बिल पेश, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज चौथा दिन है. चौधे दिन लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल पेश किया जाना है. वहीं, राज्यसभा में वतटीय पोत परिवहन विधेयक पेश किया जाना है.
लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक पेश हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया. इस विधेयक के पेश होने के बाद आसन से संध्या राय ने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे सभी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की और कहा कि जो सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, आप सभी से सीखना चाहते हैं. देश की जनता चाहती है कि हर मुद्दे पर यहां चर्चा हो. उन्होंने कहा कि सरकार भी हर विषय पर चर्चा चाहती है. हंगामा जारी रहा. संध्या राय ने कहा कि आप नहीं चाहते कि संसद की कार्यवाही चले, नहीं चाहते. इसके बाद उन्होंने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. कार्यवाही शुरू होते ही आसन से संध्या राय ने स्थगन प्रस्ताव के किसी भी नोटिस को स्पीकर की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दी. लोकसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. विपक्षी सदस्य वेल में आकर एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं. नारेबाजी के बीच कार्यवाही जारी है.
लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. स्पीकर ओम बिरला ने आसन से विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की. इसका उन पर जब कोई असर नहीं हुआ, तब स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज प्रश्नकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं. हमारे जनजातीय क्षेत्रों के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगाए हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने हैं. दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं. आप रोज तख्तियां लेकर आते हैं, कार्यवाही को नियोजित तरीके से बाधित कर रहे हैं. देश की जनता यह देख रही है.
राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद हंगामे के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी. उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. वहीं, लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. वहीं, राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. लोकसभा में विपक्षी सदस्य आज भी तख्तियां लेकर पहुंचे हैं. वेल में आकर विपक्षी सदस्य 'वोट की चोरी बंद करो...' के नारे लगा रहे हैं.
