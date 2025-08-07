scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: बिहार SIR पर हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर माल और सेवाकर बिल पेश, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 07 अगस्त 2025, 12:21 PM IST

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज चौथा दिन है. बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जारी गतिरोध के बीच आज लोकसभा में दो बिल पेश किए जाने हैं. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज चौथा दिन है. चौधे दिन लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल पेश किया जाना है. वहीं, राज्यसभा में वतटीय पोत परिवहन विधेयक पेश किया जाना है.

12:21 PM (14 मिनट पहले)

लवली आनंद सवाल पूछने के लिए नहीं थीं तैयार, स्पीकर ने ले लिया नाम

Posted by :- Bikesh Tiwari

12:13 PM (22 मिनट पहले)

हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक पेश हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया. इस विधेयक के पेश होने के बाद आसन से संध्या राय ने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे सभी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की और कहा कि जो सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, आप सभी से सीखना चाहते हैं. देश की जनता चाहती है कि हर मुद्दे पर यहां चर्चा हो. उन्होंने कहा कि सरकार भी हर विषय पर चर्चा चाहती है. हंगामा जारी रहा. संध्या राय ने कहा कि आप नहीं चाहते कि संसद की कार्यवाही चले, नहीं चाहते. इसके बाद उन्होंने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

12:05 PM (30 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, जोरदार हंगामा

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. कार्यवाही शुरू होते ही आसन से संध्या राय ने स्थगन प्रस्ताव के किसी भी नोटिस को स्पीकर की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दी. लोकसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. विपक्षी सदस्य वेल में आकर एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं. नारेबाजी के बीच कार्यवाही जारी है.

11:16 AM (एक घंटा पहले)

जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. स्पीकर ओम बिरला ने आसन से विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की. इसका उन पर जब कोई असर नहीं हुआ, तब स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

11:15 AM (एक घंटा पहले)

'दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं, लेकिन...', कांग्रेस सांसद को लेकर क्या बोले स्पीकर

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज प्रश्नकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं. हमारे जनजातीय क्षेत्रों के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगाए हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने हैं. दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं. आप रोज तख्तियां लेकर आते हैं, कार्यवाही को नियोजित तरीके से बाधित कर रहे हैं. देश की जनता यह देख रही है.

11:11 AM (एक घंटा पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद हंगामे के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी. उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. वहीं, लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.

11:03 AM (एक घंटा पहले)

लोकसभा में हंगामे के बीच चल रहा प्रश्नकाल, राज्यसभा में लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. वहीं, राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. लोकसभा में विपक्षी सदस्य आज भी तख्तियां लेकर पहुंचे हैं. वेल में आकर विपक्षी सदस्य 'वोट की चोरी बंद करो...' के नारे लगा रहे हैं.

11:01 AM (एक घंटा पहले)

आज लोकसभा में आने हैं दो विधेयक

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते के चौधे दिन लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल पेश किया जाना है. वहीं, राज्यसभा में वतटीय पोत परिवहन विधेयक पेश किया जाना है.

 

