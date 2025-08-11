scorecardresearch
 

Feedback

रॉबर्ट वाड्रा पर ED की चार्जशीट में किन दो कंपनियों का जिक्र है? क्या है BBTPL और SLHPL का पूरा मामला

ED ने अपनी चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया है कि उन्हें गुरुग्राम के एक जमीन सौदे में 'अपराध की कमाई' के तौर पर 58 करोड़ रुपये मिले. एजेंसी का दावा है कि वाड्रा ने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाकर यह डील की.

Advertisement
X
रॉबर्ट वाड्रा मामले में ईडी ने पेश की चार्जशीट (File Photo/PTI)
रॉबर्ट वाड्रा मामले में ईडी ने पेश की चार्जशीट (File Photo/PTI)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एजेंसी का दावा है कि गुरुग्राम के एक कथित जमीन सौदे में वाड्रा को 58 करोड़ रुपये की 'अपराध की कमाई' मिली. 

ED के मुताबिक, यह पैसा ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) और स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए आया. 

इस पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने, निवेश करने और कंपनियों की देनदारियां चुकाने में किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

robert vadra.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, दो कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप 
गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट का नोटिस (Photo: PTI)
जमीन घोटाले में घिरे रॉबर्ट वाड्रा, कोर्ट ने जारी किया समन, 28 अगस्त को पेशी के आदेश 
रॉबर्ट वाड्रा
'सच्चाई सामने आएगी तो हो जाऊंगा सभी आरोपों से बरी', ED की चार्जशीट पर बोले वाड्रा 
robert vadra.
रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं, शिकोहपुर लैंड केस से जुड़ी 36 करोड़ की 43 प्रॉपर्टी अटैच 
Robert Vadra
Money Laundering Case में Robert Vadra पर ED का शिकंजा 

जमीन सौदे में मिली रकम...

ED की चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम में एक जमीन सौदे के तहत 58 करोड़ रुपये की 'अपराध की कमाई' मिली. इनमें से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आए. ED का आरोप है कि वाड्रा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर यह जमीन सौदा किया. इस रकम का इस्तेमाल वाड्रा ने कई संपत्तियां खरीदने और ग्रुप कंपनियों की देनदारियां चुकाने में किया.

Advertisement

डीएलएफ और लाइसेंस...

ED ने अपनी जांच में बताया कि स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) को गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी का लाइसेंस दिया गया था, जो नियमों का उल्लंघन था. यह लाइसेंस कथित तौर पर वाड्रा के प्रभाव की वजह से जल्दी मिला, जबकि प्लॉट में सड़क और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. 

ED के मुताबिक, SLHPL ने 2008 में डीएलएफ रिटेल डेवलपर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद 2008 से 2012 के बीच 58 करोड़ रुपये वाड्रा से जुड़ी कंपनियों को दिए गए.

यह भी पढ़ें: रॉबर्ट वाड्रा की ED में पेशी आज, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ

संपत्ति की खरीद और लेनदेन

जांचकर्ताओं का आरोप है कि 58 करोड़ रुपये की यह रकम कई कंपनियों जैसे स्काई लाइट रियल्टी, रियल अर्थ एस्टेट्स, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, लंबोदर आर्ट्स, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स और उनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म M/s Artex के जरिए भेजी गई थी. इस पैसे से डीएलएफ मैगनोलियास में लक्जरी अपार्टमेंट्स, बेस्टेक बिजनेस टावर्स में कमर्शियल स्पेस और राजस्थान में कृषि भूमि सहित कई संपत्तियां खरीदी गईं. 

ED का यह भी दावा है कि बाद में कई संपत्तियों को बेच दिया गया और उनके पैसे को कई ग्रुप कंपनियों के जरिए घुमाया गया, जिससे फंड के सोर्स को छिपाया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement