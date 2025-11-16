scorecardresearch
 

Feedback

सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर ब्रेनवॉश का खेल... स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा कर रहा था आतंकी उमर

लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर की मोबाइल जांच में पता चला है कि वह सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा के लिए ब्रेनवॉश करता था और बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में लगा था. हरियाणा तक कई लोगों को रेडिकलाइज करने की उसकी कोशिशें सामने आई हैं.

Advertisement
X
उमर हरियाणा में कई लोगों को रेडिकलाइज कर बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क बनाना चाहता था. (Photo: AP)
उमर हरियाणा में कई लोगों को रेडिकलाइज कर बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क बनाना चाहता था. (Photo: AP)

लाल किले के पास ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी उमर के मोबाइल फोन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. उसके फोन से पता चला है कि वह सोशल मीडिया पर नए लोगों से दोस्ती कर उन्हें ब्रेनवॉश करता था और जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा की तरफ धकेलता था. 

जैश का बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने का मकसद

एजेंसी को ऐसे कई लोगों की जानकारी मिली है जिनसे उमर लगातार संपर्क में था और उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि उमर जैश का बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में था. वह हरियाणा में कई लोगों का ब्रेनवॉश कर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

lal qila metro station
दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद लाल किला मेट्रो स्टेशन दोबारा खोला गया, सभी गेट हुए चालू 
delhi blast investigation
दिल्ली: ब्लास्ट वाली जगह से मिले 9mm के कारतूस, सिर्फ आर्मी-पुलिस करती है इस्तेमाल 
6 डॉक्टर, 8 शहर और एक मकसद... दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने आया 'व्हाइट कॉलर टेरर' का नया चेहरा 
Sanatan Sant Sammelan 2025
'हम सोते रहे तो स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी...' साधु-संतों ने लिया धर्म की रक्षा का संकल्प 
Delhi Blast Metro CCTV
लाल किला ब्लास्ट: 40 फीट नीचे तक हिली धरती, नए CCTV फुटेज में दिखी भयावह धमाके की कंपन 

फरारी के दौरान दो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था उमर

जांच में पता चला है कि फरारी के दौरान उमर मोहम्मद दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था. फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप की 30 तारीख वाली CCTV फुटेज में उमर साफ-साफ दिख रहा है. फुटेज में उमर एक बैग लेकर दुकान में आता है. फिर बैग से एक मोबाइल फोन निकालकर दुकानदार को देता है, जबकि दूसरा फोन उसके हाथ में नजर आ रहा है.

Advertisement

दिल्ली में घुसने से पहले दोनों मोबाइलों को ठिकाने लगाया

CCTV में यह भी दिखता है कि फोन चार्जिंग के दौरान उमर बेचैन और घबराया हुआ था. इन फुटेज से साफ होता है कि उमर के पास फरारी के समय दो मोबाइल फोन थे, लेकिन 10 तारीख को दिल्ली में घुसने से पहले उसने दोनों फोन ठिकाने लगा दिए. यही वजह रही कि लाल किला ब्लास्ट के समय उसके पास कोई मोबाइल नहीं मिला.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement