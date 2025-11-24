scorecardresearch
 

आपसी झगड़े में पत्नी की हत्या, गुस्साए पति ने LPG सिलेंडर से हमला कर मार डाला

कोल्लम में एक शख्स ने आपसी विवाद के बाद अपनी 45 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने पत्नी पर एलपीजी सिलेंडर से हमला किया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

शख्स ने एलपीजी सिलेंडर से मारकर की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
शख्स ने एलपीजी सिलेंडर से मारकर की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )

केरल की कोल्लम पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह यहां मंगद में एक 45 साल की महिला की हत्या कर दी गई. महिला की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति ने LPG सिलेंडर से मारकर किया. एक एजेंसी के मुताबिक मृतक की पहचान कविता के रूप में हुई है, जो मंगद के करिकोड में अपोलो जंक्शन के पास रहती थी.

पुलिस ने उसके पति मधुसूदनन पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पति ने आधी रात के आसपास घर पर हुए झगड़े के बाद उस पर हमला किया था. FIR के अनुसार यह घटना रात करीब 12.30 बजे हुई, जब पिल्लई ने कविता के सिर पर गैस सिलेंडर से कई बार वार किया.

घटना के वक्त मौजूद थी बेटी 

FIR में यह भी कहा गया है कि घटना के समय घर में कपल की बेटी मौजूद थी. तेज आवाजें सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. अधिकारी मौके पर पहुंचे और कविता को हॉल में बेहोश पड़ा पाया.

जिसके बाद एक डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया और उसने उसकी मौत की पुष्टि की. अधिकारियों ने बताया कि पिल्लई को गिरफ्तार कर किलिक्कोलूर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. जहां हत्या का मामला दर्ज किया गया है. महिला को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. 

