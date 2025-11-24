आपसी झगड़े में पत्नी की हत्या, गुस्साए पति ने LPG सिलेंडर से हमला कर मार डाला

केरल की कोल्लम पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह यहां मंगद में एक 45 साल की महिला की हत्या कर दी गई. महिला की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति ने LPG सिलेंडर से मारकर किया. एक एजेंसी के मुताबिक मृतक की पहचान कविता के रूप में हुई है, जो मंगद के करिकोड में अपोलो जंक्शन के पास रहती थी.

पुलिस ने उसके पति मधुसूदनन पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पति ने आधी रात के आसपास घर पर हुए झगड़े के बाद उस पर हमला किया था. FIR के अनुसार यह घटना रात करीब 12.30 बजे हुई, जब पिल्लई ने कविता के सिर पर गैस सिलेंडर से कई बार वार किया.

घटना के वक्त मौजूद थी बेटी

FIR में यह भी कहा गया है कि घटना के समय घर में कपल की बेटी मौजूद थी. तेज आवाजें सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. अधिकारी मौके पर पहुंचे और कविता को हॉल में बेहोश पड़ा पाया.

जिसके बाद एक डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया और उसने उसकी मौत की पुष्टि की. अधिकारियों ने बताया कि पिल्लई को गिरफ्तार कर किलिक्कोलूर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. जहां हत्या का मामला दर्ज किया गया है. महिला को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा.

