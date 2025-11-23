प्रेमिका के घर पहुंचा युवक और गला रेतकर कर दी हत्या... लखनऊ में सनसनीखेज वारदात

यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि धर्मावतखेड़ा गांव में रहने वाली एक युवती की उसके प्रेमी ने घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक सुबह युवती के घर पहुंचा था. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी अचानक हिंसक हो उठा. गुस्से में उसने चाकू निकाला और युवती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात इतनी नृशंस थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या करने के तुरंत बाद आरोपी अपनी बाइक पर फरार हो गया. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और पड़ोसी भी दहशत में आ गए.

यह भी पढ़ें: पंजाब में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, आरोपी गिरफ्तार, SHO निलंबित

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. एडीसीपी और एसीपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि हत्या के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा सके. पुलिस ने घर को सील कर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. आसपास के CCTV कैमरों की भी तलाश की जा रही है, ताकि आरोपी के बारे में पता लगाया जा सके.

Advertisement

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष और डर का माहौल है. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----