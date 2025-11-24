UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी की हत्या, नाराज पति ने ईंट से प्रहार करके बेरहमी से किया कत्ल

यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले के चिल्हिया थानाक्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की हत्या महज इसलिए कर दी. क्योंकि उसकी पत्नी ने सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, जो उसे पसंद नहीं थी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति कमरुद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

21 नवंबर की है घटना

पूरा मामला 21 नवंबर की शाम 8 बजे का चिल्हिया थानाक्षेत्र का है. यहां के बोकनार गांव में 32 वर्षीय महिला हाजरा की हत्या उसके ही पति ने कर दी. फिर उसने खुद इसकी जानकारी गांव वालों को दी. जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच में पता चला है कि पति- पत्नी दोनों गांव से बाहर घर बनाकर रहते थे. किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है. लेकिन पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे. जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. 21 नवंबर की शाम पति आटा पिसवाने चक्की गया था. लौटकर घर आने पर उसने पूछा कि खाने के लिए क्या बना है. इस पर पत्नी ने बताया कि सोयाबीन की सब्जी बनी है.

हत्या के बाद चारपाई पर शव रखकर गांव वालों को खुद बताया

सोयाबीन की सब्जी बनने की बात सुनते ही आरोपी पति गुस्सा हो गया. जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया और हत्या कर दी गई. आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि मुझे सोयाबीन की सब्जी पसंद नहीं है. इस बात को सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्का दे दिया. जिससे वह गिर गई. उसके बाद मैं पास में पड़ी ईंट उठाकर उसके सिर पर कई वार किए. वह बेसुध हो गई.

मैंने उसे हिला डुलाकर देखा तो उसकी सांसे थम चुकी थी. जिसके बाद उसके शव को मैंने चारपाई में जमीन से उठाकर रखा और गांव जाकर लोगों को बताया कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है. सिद्धार्थ नगर एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

(इनपुट- अनिल तिवारी)

