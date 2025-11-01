वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत... आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई. इस हादसे में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह हादसा कार्तिक मास की एकादशी के पावन अवसर पर हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के पास अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई. कई लोग गिर पड़े और उनके ऊपर भीड़ चढ़ती चली गई.

जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. जिला प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके.

चश्मदीदों का कहना है कि सुबह से ही मंदिर में भीड़ काफी बढ़ गई थी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हालात बेकाबू हो गए. स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ नियंत्रण में चूक कहां हुई.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया है. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैंने अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. मैंने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा है."

केंद्रीय मंत्री नारा लोकेशन हादसे पर कहा, "काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, बेहद दुखद है. एकादशी के दिन यह एक बड़ी त्रासदी हुई. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. हमारी सरकार भगदड़ में घायल हुए लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्रदान कर रही है. सूचना मिलते ही मैंने अधिकारियों, जिला मंत्री अत्चन्नायडू और स्थानीय विधायक गौथु सिरीशा से बात की. मैंने पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं."

