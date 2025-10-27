करूर भगदड़ मामला: एक्टर विजय ने पीड़ित परिवारों से की 'सीक्रेट' मुलाकात, रिसॉर्ट में बुक किए थे 50 कमरे

तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने महाबलीपुरम के रिसॉर्ट 'फोर पॉइंट्स' में करूर भगदड़ मारे गए लोगों के परिजनों से निजी तौर पर मुलाकात की. ये मुलाकात पूरी तरह गोपनीय रखी गई, जिसमें मीडिया या पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी.

सूत्रों के मुताबिक, विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने हादसे में मारे गए पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात के लिए महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में खास इंतजाम किए थे.

एक रिसॉर्ट में बुक किए 50 कमरे

बताया जा रहा है कि पार्टी ने इस मुलाकात के लिए करीब 50 कमरे बुक किए हैं, ताकि विजय व्यक्तिगत रूप से सभी पीड़ित परिवारों से मिल सकें और उन्हें सांत्वना दे सकें. पार्टी ने प्रभावित परिवारों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की, ताकि वे आसानी से महाबलीपुरम पहुंच सकें. इस कार्यक्रम में न तो मीडिया को आने की अनुमति है और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं को मंजूरी दी गई.

'हमारे लिए की बस की व्यवस्था'

उधर, करूर से एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया, 'हमारे लिए बस की व्यवस्था की गई है ताकि हम कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें. हममें से कई लोग जा रहे हैं.

भगदड़ में मारे गए थे 41 लोग

दरअसल, 27 सितंबर को TVK प्रमुख की रैली में अचानक भगदड़ मच गई थी. जिसके परिणामस्वरूप 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे. मृतकों में ज्यादातर आम नागरिक थे, जो विजय की रैली में शामिल होने आए थे. इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे.

CBI ने दर्ज की दोबारा FIR

वहीं, मामले की गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एफआईआर को दोबारा दर्ज कर ली है. ये कदम भगदड़ के कारणों, भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और अन्य संभावित कमियों की पड़ताल के लिए उठाया गया है.

