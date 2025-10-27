scorecardresearch
 

करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों से मिलकर रो पड़े एक्टर विजय, माफी मांगते हुए बोले...

चेन्नई भगदड़ हादसे के बाद एक्टर विजय ने पीड़ित परिवारों से अकेले में मुलाकात की. उन्होंने पीड़ित परिवार से माफी भी मांगी. इस दौरान TVK प्रमुख विजय बच्चों की तस्वीरें देखकर भावुक हो गए और परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर जरूरत पूरी की जाएगी.

TVK प्रमुख विजय (Photo: PTI)
चेन्नई भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से एक्टर विजय ने अकेले में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से माफी भी मांगी. बताया जा रहा है कि बच्चों की तस्वीरें देखते ही विजय खुद को संभाल नहीं पाए और फूट-फूटकर रो पड़े. पीड़ित परिवारों से विजय की मुलाकात पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी. 

विजय ने परिवारों से कहा कि वे उन्हें अपनों की तरह मानें, और भरोसा दिलाया कि वे उनकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे. अभिनेता ने आश्वासन दिया कि परिवारों को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे.
 
सूत्रों के मुताबिक, विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने हादसे में मारे गए पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात के लिए महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में खास इंतजाम किए थे.

एक रिसॉर्ट में बुक किए 50 कमरे

बताया जा रहा है कि पार्टी ने इस मुलाकात के लिए करीब 50 कमरे बुक किए, ताकि विजय व्यक्तिगत रूप से सभी पीड़ित परिवारों से मिल सकें और उन्हें सांत्वना दे सकें. पार्टी ने प्रभावित परिवारों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की, ताकि वे आसानी से महाबलीपुरम पहुंच सकें. इस कार्यक्रम में न तो मीडिया को आने की अनुमति है और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं को मंजूरी दी गई.

'हमारे लिए की बस की व्यवस्था'

उधर, करूर से एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया, 'हमारे लिए बस की व्यवस्था की गई है ताकि हम कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें. हममें से कई लोग जा रहे हैं.'

भगदड़ में मारे गए थे 41 लोग

दरअसल, 27 सितंबर को TVK प्रमुख की रैली में अचानक भगदड़ मच गई थी. जिसके परिणामस्वरूप 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे. मृतकों में ज्यादातर आम नागरिक थे, जो विजय की रैली में शामिल होने आए थे. इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे.

CBI ने दर्ज की दोबारा FIR

वहीं, मामले की गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एफआईआर को दोबारा दर्ज कर ली है. ये कदम भगदड़ के कारणों, भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और अन्य संभावित कमियों की पड़ताल के लिए उठाया गया है.

