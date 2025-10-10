Karwa Chauth पर पार्टनर को भेजें ये प्यार भरे मैसेज, खास अंदाज में दें करवा चौथ की शुभकामनाएं

- व्रत रखा है आपके लिए, प्यार की ख्वाहिश के साथ,
हो लंबी उम्र तुम्हारी पिया, रहो सदा तुम पास...
हैप्पी करवा चौथ
- रात की चांदनी में, खुशियों से तेरा चेहरा चमके,
प्यार को हमारे मिले दुआ, हम रहें सदा बस तेरा बनके...
Happy Karwa Chauth 2025
-चांद की चांदनी से भी ज्यादा तुम प्यारी रहो,
करवा चौथ पर दुआ करता हूं, तुम सदा हमारी रहो...
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
- माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ी खनकती रहे.
पैरों में पायल झनकती रहे,
पिया तेरे प्यार की ज्योत दिल में सदा पनपती रहे...
करवा चौथ की शुभकामनाएं
- करवा चौथ आया है
खुशियां साथ लाया है ,
चांदनी सी चमकती हो तुम
चांद ने तुमसे रूप चुराया है...
Happy Karwa Chauth
-हाथों में पूजा की थाली है,
हर चेहरे पर आज लाली है.
चांद की पूजा और पिया का इंतजार,
करवा चौथ घड़ी आई है...
करवा चौथ की शुभकामनाएं