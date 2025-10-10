Karwa Chauth पर पार्टनर को भेजें ये प्यार भरे मैसेज, खास अंदाज में दें करवा चौथ की शुभकामनाएं

- व्रत रखा है आपके लिए, प्यार की ख्वाहिश के साथ,

हो लंबी उम्र तुम्हारी पिया, रहो सदा तुम पास...

हैप्पी करवा चौथ

- रात की चांदनी में, खुशियों से तेरा चेहरा चमके,

प्यार को हमारे मिले दुआ, हम रहें सदा बस तेरा बनके...

Happy Karwa Chauth 2025

-चांद की चांदनी से भी ज्यादा तुम प्यारी रहो,

करवा चौथ पर दुआ करता हूं, तुम सदा हमारी रहो...

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

- माथे की बिंदिया चमकती रहे,

हाथों में चूड़ी खनकती रहे.

पैरों में पायल झनकती रहे,

पिया तेरे प्यार की ज्योत दिल में सदा पनपती रहे...

करवा चौथ की शुभकामनाएं

- करवा चौथ आया है

खुशियां साथ लाया है ,

चांदनी सी चमकती हो तुम

चांद ने तुमसे रूप चुराया है...

Happy Karwa Chauth

-हाथों में पूजा की थाली है,

हर चेहरे पर आज लाली है.

चांद की पूजा और पिया का इंतजार,

करवा चौथ घड़ी आई है...

करवा चौथ की शुभकामनाएं

