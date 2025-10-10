scorecardresearch
 

Karwa Chauth पर पार्टनर को भेजें ये प्यार भरे मैसेज, खास अंदाज में दें करवा चौथ की शुभकामनाएं

Karwa Chauth Wishes in Hindi: करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. यह पर्व पति और पत्नी के बीच प्यार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इस खास मौके पर आप अपने पार्टनर को स्पेशल मैसेज भेजकर करवा चौथ की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

करवा चौथ पर शुभकामना संदेश भेजिए (Photo: AI-Generated)
करवा चौथ पर शुभकामना संदेश भेजिए (Photo: AI-Generated)

- व्रत रखा है आपके लिए, प्यार की ख्वाहिश के साथ,
हो लंबी उम्र तुम्हारी पिया, रहो सदा तुम पास...
हैप्पी करवा चौथ 

 

- रात की चांदनी में, खुशियों से तेरा चेहरा चमके, 
प्यार को हमारे मिले दुआ, हम रहें सदा बस तेरा बनके...
Happy Karwa Chauth 2025

-चांद की चांदनी से भी ज्यादा तुम प्यारी रहो,
करवा चौथ पर दुआ करता हूं, तुम सदा हमारी रहो...
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

 

- माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ी खनकती रहे.
पैरों में पायल झनकती रहे,
पिया तेरे प्यार की ज्योत दिल में सदा पनपती रहे...
करवा चौथ की शुभकामनाएं

 

- करवा चौथ आया है
खुशियां साथ लाया है ,
चांदनी सी चमकती हो तुम
चांद ने तुमसे रूप चुराया है...
Happy Karwa Chauth

 

-हाथों में पूजा की थाली है,
हर चेहरे पर आज लाली है.
चांद की पूजा और पिया का इंतजार,
करवा चौथ घड़ी आई है...
करवा चौथ की शुभकामनाएं

TOPICS:

